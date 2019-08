Solicita reunión Cabeza de Vaca a López Obrador

Ciudad Victoria, Tamps.- El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, solicitó una cita al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, tras criticar que no cuenta con el respaldo de las instituciones federales de seguridad para combatir a la delincuencia organizada.



"Estoy solicitando una cita con el Presidente @lopezobrador_. No veo respaldo de las instituciones federales de seguridad para enfrentar al crimen organizado en #Tamaulipas, son los policías estatales quienes los están combatiendo"; difundió el panista en un tuit.



La publicación del Mandatario tamaulipeco se suscita a pocas horas de que el Senador de Morena, Ricardo Monreal, en una entrevista en Tampico, le pidió dejar de culpar a la federación de los problemas que enfrenta la entidad.



Monreal, en sus declaraciones, recomendó al Gobernador que hay que sentarse a dialogar con el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para trabajar de manera coordinada en el tema de la seguridad y evitar pleitos.



García Cabeza de Vaca, la semana pasada y todavía este lunes, insistió en responsabilizar a la federación de la violencia e inseguridad que se desató en Tamaulipas, desde el pasado 13 de agosto, luego de incursiones a la Frontera Chica de grupos del crimen organizado que se disputan en control de la plaza de Miguel Alemán.



En una carta que dirige al Presidente y que cerca de las 21:00 horas subió a redes sociales, el Gobernador de Tamaulipas, señala que mientras el Estado Mexicano, desde el ámbito federal hasta el municipal no alcance capacidades institucionales fuertes para cambiar la ecuación de la impunidad la situación de seguridad en la entidad es inestable.



"Observamos con preocupación recientes incursiones violentas que pretenden tomar el control de rutas y plazas", señala el también presidente de la asamblea de Gobernador de Acción Nacional (GOAN).



"Los casos de los municipios de Miguel Alemán y de Nuevo Laredo son un desafío directo a los tres niveles de Gobierno. Es la evidencia de que los criminales van a aprovechar cualquier espacio o vacío que deje la autoridad", agrega en la carta que esta noche envió al Presidente.



Cuestionó, que por los equilibrios que mantiene Tamaulipas, "señor Presidente", no se explica la decisión de la Federación en cuanto al despliegue territorial de fuerza federal.



"Según información oficial, Tamaulipas ocupa el lugar 22 en la asignación de elementos de la Guardia Nacional por cada 1,000 habitantes, notoriamente por debajo de Zacatecas, Tabasco y Chiapas. En términos absolutos, la Ciudad de México, la entidad con mayor estado de fuerza local, tiene 3 veces más elementos de la Guardia Nacional que Tamaulipas", fustigó.