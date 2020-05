Solicita septuagenaria silla de ruedas en colonia Hidalgo

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- En una pequeña casa escondida sobre la calle Veracruz con el número 1803, reside la señora Socorro Manzano, quien desde hace más de dos años se ha visto afectada por unas úlceras que se generan en su pie izquiero, lo que le impide caminar y salir de su cama.



Además contó que hasta la fecha el doctor no le ha dado una explicación para su problema de salud e incluso no le ha dicho si padece alguna enfermedad como diabetes.



Doña Socorro tiene 72 años y ha lidiado con dolor, sangrado e irritación en uno de sus pies, además de que las llagas aumentan su tamaño y parte de su pierna se ha visto afectada por lo que solicita a través de este medio el apoyo con una silla de ruedas para poder moverse con facilidad.



Señaló que esta herramienta le ayudará a trasladarse al Seguro y moverse dentro de su casa, ya que no puede ponerse en pie por el dolor que esto le genera.



Dijo que solo vive con su esposo quien también es de edad avanzada y uno de sus hijos que trabaja mucho para apoyarlos.