Solicita Verónica Martínez se etiqueten recursos de la compra de insumos para el Covid

“El país necesita recursos extraordinarios para atender la emergencia sanitaria, sin embargo, no podemos seguir desmantelando el sistema de salud cuando la propuesta de egresos del Ejecutivo Federal para 2021 contempla un incremento en las obras faraónicas como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas” puntualizó la legisladora coahuilense.

“La salud de las y los mexicanos es nuestra prioridad. No permitiremos que se siga afectando a los sectores más desfavorables por las arbitrarias deciciones que está tomando el gobierno federal.”, finalizó Martínez García.



Debido a la crisis de salud ocasionada por la pandemia por Covid-19,como medida emergente ante la contigencia sanitaria.Durante la discusión,, solicitando al grupo mayoritario a no desmantelar el Fondo de Salud para el Bienestar mediante la apropiación indebida de recursos destinados a atender enfermedades como el cáncer, trasplantes de órganos, enfermo de VIH, hepatitis así como tratamientos a adultos mayores víctimas de infarto.En tribuna,por lo que extraer recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es un agravio a las miles de personas que se verán afectadas para atender sus necesidades médicas.El grupo mayoritario en el Senado,Al respecto, el Bloque de Contención propuso que durante la discusión y aprobación del Prespuesto de Egresos, se etiqueten los recursos para garantizar su ejercicio en materia de salud y que no queden para uso discrecional.Durante su intevención,ya que no hay un solo renglón en el proyecto de decreto que evite el riesgo de que los recursos del Fondo se destinen para otro fines.