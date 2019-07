Solicitan ficha de Interpol contra ‘La Güera’

La Procuradora de Justicia de la Ciudad de México (PGJ), Ernestina Godoy Ramos, aseguró que ya se solicitó a Interpol una ficha roja para "La Güera", mujer que acompañaba a los dos israelíes ejecutados en Plaza Artz Pedregal.Además, dijo que grupos de Inteligencia de Israel realizan investigaciones por el doble asesinato. Los investigadores que llegaron vía la embajada de Israel solicitaron la apertura la carpeta de investigación y poder así cruzar con la información que tienen en su país."Estamos intercambiando información, eso es lo que estamos haciendo. Es un intercambio de información que tenemos con la embajada. Ellos tienen sus propios cuerpos de seguridad y con ellos estamos trabajando... ¿La ficha? ya la emitieron... ¿Con esperanza? En su caso la traerán a las audiencias...", indicó Godoy Ramos.Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, señaló que la unidad de inteligencia de la dependencia continúa colaborando con la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en el caso Plaza Artz Pedregal donde dos israelíes fueron ejecutados."El caso lo tiene la Policía de Investigación, nosotros también estamos aportando con nuestra área de inteligencia, pero de manera operativa la policía de investigación trae ese caso", sostuvo Orta Martínez.El jefe de la policía señaló que la Secretaría a su cargo no tiene registro de operaciones de mafia israelí en la Ciudad."Yo no tengo reportes que estén operando en un sentido activo, podrán estar llevando acabó actividades que tal vez sean del fuero federal, pero del fuero común yo no tengo identificado alguna actividad de mafia israelí", agregó el secretario de Seguridad.Las autoridades capitalinas emitieron ya una alerta carretera para que la Policía Federal, en la división de seguridad regional de carreteras, puertos y aeropuertos, para ubicar el vehículo o los vehículos donde pudieron haber escapado la güera y otros posibles cómplices. Así como una Alerta migratoria para evitar que los ejecutores evadan la autoridad escapando por algún aeropuerto o vía mar.