Solicitan indagar tortura en caso Cassez

Ciudad de México.- Israel Vallarta Cisneros, ex pareja sentimental de Florence Cassez, presentó una demanda de amparo contra las supuestas omisiones de las autoridades para investigar y sancionar la tortura y los tratos inhumanos de los que dijo fue víctima tras su captura.



María Catalina de la Rosa Ortega, Juez Noveno de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, admitió a trámite el juicio de garantías y solicitó por escrito al presunto plagiario informarle el lugar donde puede ser localizado su abogado.



Vallarta y Cassez fueron detenidos el 8 de diciembre de 2005 en el rancho Las Chinitas, al sur de la capital del País, pero al día siguiente la Agencia Federal de Investigación, entonces a cargo de Genaro García Luna hizo una puesta en escena de las capturas para las televisoras.



Si bien en la lista de acuerdos se indica que Vallarta presentó su amparo contra la omisión de investigar, prevenir y sancionar tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, también reclama un acto ocurrido el 8 de marzo de 2006

.

Y lo que sucedió en esa fecha fue que Vallarta fue consignado por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.



En esta causa penal, la misma de Cassez, Vallarta fue acusado de los plagios de Valeria Cheja, Ezequiel Elizalde, Cristina Ríos y su hijo. Este caso se tramita en el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales de Toluca y no le han dictado sentencia.



Según la lista de acuerdos publicada este viernes por la juez de la Rosa Ortega, en su demanda de amparo presentada el pasado 20 de febrero, Vallarta no autorizó a ningún abogado y por ello se le envió una notificación al Penal del Altiplano para que designara defensor.



Después de aclarar este punto, el pasado jueves la juez le dio un plazo de tres días para que informara del lugar en el que puede ser localizado su representante legal.