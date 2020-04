Solicitan luminarias en colonia Mundo Nuevo

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Las luminarias que se ubican en la calle General Maltos, aún permanecen apagadas ya que no se han ido a cambiar.



Lucia Mendoza, residente de la colonia Mundo Nuevo, aseguró que ya han pedido que se cambien las luminarias ya que en la noche no se ve nada y esto causa temor debido a que el sector es muy inseguro, sin olvidar que ya se han presentado asaltos, por lo que solicitan la reparación de las lámparas en esta calle.



Los vecinos señalaron que a pesar de que esta citación ya se ha dado a conocer como atención ciudadana, no se ha podido obtener respuesta de la autoridad.



Agregaron que esperan se pueda brindar la atención necesaria para la reparación.