Solicitan no despreciar a corporaciones

El exdirector de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, Luis Ángel Estrada Picena, y actual director del Penal en Torreón, pidió a los coahuilenses afrontar un problema con serenidad y fortaleza para tener entereza ante la ola de violencia registrada en las diferentes regiones de Coahuila.“Serenidad para no despotricar comentarios de desprecio hacia nuestras fuerzas del orden en momentos que lo que más necesitan es de nuestro apoyo, reconocimiento y respeto. No es fácil estar todos los días arriesgando su vida para que otros vivamos en paz”, escribió en su cuenta de Facebook, el agente de las fuerzas especiales del Estado.Estrada Picena explicó que esto no significa que no se denuncie la mala actuación policiaca frente al ciudadano, pero sí, que se le brinde apoyo por la difícil tarea que realizan diariamente frente a la delincuencia que intenta apoderarse del estado.