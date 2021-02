Solicitará Alonso Ancira liberación tras acuerdo con Pemex

Escuchar Nota

"Hoy después de la vinculación se pedirá la libertad por cambio de medida cautelar, derivado del convenio", dijo Acevedo.



Alonso Ancira solicitará esta misma noche su liberación luego de que el Consejo de Administración de Pemex aceptó el acuerdo reparatorio deSu abogadoinformó que el juez de control Artemio Zúñiga Mendoza resolverá esta noche si el empresario es o no vinculado a proceso por lavado de dinero dentro delIndicó que una vez que el juez dicte su veredicto, la defensa solicitará el cambio de medida cautelar, es decir, que la prisión preventiva justificada sea sustituida por la libertad provisional o alguna otra.Alrededor de las 20:30 horas, el juez Zúñiga decretó un receso de dos horas, luego de dar por concluido el debate entre los fiscales federales y la defensa de Ancira. Cuando se reanude la diligencia, resolverá si el empresario es o no vinculado a proceso.Ancira fue imputado de lavado de dinero porque supuestamente sobornó con 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya para que la empresa productiva del Estado comprara a AHMSA la planta "chatarra" de Agronitrogenados en 2013.que se pagaron por esa planta a la empresa de Ancira es 10 veces mayor al costo real. A su vez, también señala que los recursos del aparente soborno fueron empleados por Lozoya para adquirir su casa de Lomas de Bezares, en laEl delito de lavado de dinero no contempla la figura de la reparación del daño y Ancira tampoco fue imputado por un ilícito con el que puedan reprocharle el sobreprecio de la planta de Agronitrogenados.Durante el debate, los abogados de Ancira plantearon que la imputación por lavado está prescrita y que los recursos que le imputan como ilícitos no tienen esa calidad, pues provienen deTambién refirieron que la compra-venta de la planta detenía el carácter de presidente de la siderúrgica, hecho que acreditaron con el acta de escritura de esta operación, y que fue ofrecida en la audiencia.Tanto Pemex como lamanifestaron estar de acuerdo con la Fiscalía en el sentido de que el delito de lavado no está prescrito.Esto fue la última parte del debate, previo a que el juez Zúñiga decretara el receso.