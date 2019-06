Solicitarán al gobierno federal atender el sargazo

La Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, aprobó un dictamen de punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Turismo, para que fortalezcan las acciones que llevan a cabo para mitigar los impactos que ha tenido el sargazo en el caribe mexicano.El acuerdo considera que se requieren incorporar las medidas necesarias para que en coordinación con las entidades afectadas por el sargazo, especialmente en Quintana Roo, se atienda el problema que representa dicha alga.El punto de acuerdo precisa que es necesario establecer una política integral para su manejo, disposición y utilización, además de considerar que las afectaciones a las zonas costeras son consideradas ecosistémicas, lo que representa un gran problema económico, particularmente, para la cadena turística del caribe.Tan sólo en el 2017, a Quintana Roo arribaron 16 millones 911 mil 163 de turistas, lo que equivale a un crecimiento de 5.3% respecto de 2016, de acuerdo con el Reporte Anual de Turismo de la Secretaría del ramo de esa entidad."La derrama económica reportada de manera preliminar fue de 8 mil 810.38 millones de dólares, 207.9 millones de dólares más que en 2016, lo que representa un incremento de 2.45", se lee.Hasta ahora Playa del Carmen, es el municipio más afectada en el sector hotelero, pues ha registrado pérdidas económicas ocasionando la constante disminución de turistas debido al deterioro y mal estado de la imagen de las playas.De gira por Isla Mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el problema del sargazo en Quintana Roo se magnificó para afectar a su gobierno, por lo que no hay motivo de preocupación.Un día antes, en Tulum, López Obrador minimizó el problema del sargazo pese a que las autoridades locales externaron que ha provocado disminución del turismo y problemas de violencia."Vamos a apoyar el asunto del sargazo, no he hablado mucho de eso porque no considero que sea como algunos sostienen que sea gravísimo, no; ya le di instrucciones al secretario de la Marina y se van a construir embarcaciones especiales para recoger el sargazo y terminar con ese problema", indicó.El gobernador Carlos Joaquín González expresó que el principal reto en la entidad es el sargazo porque le quita la belleza a las playas, provoca pérdidas económicas, desempleo, falta de desarrollo y esto hace violencia. "Le doy un dato, estamos recogiendo casi mil toneladas de sargazo en las playas públicas de Quintana Roo cada día".Con información de El Universal