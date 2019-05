Sólo 10% de empresas realiza pago correcto de utilidades

Del total de los juicios laborales que reclaman el pago de utilidades, solo el 2 por ciento falla en favor de los trabajadores, el camino para iniciar una reclamación de este tipo es “tortuoso”.

En México, hasta el 80 por ciento de las empresas cumple con el pago de una gratificación por concepto de utilidades, sin embargo apenas una de cada diez, lo hace conforme a lo establecido en la ley, advirtió el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla (CCPEP).Óscar Guevara García integrante del Colegio, señaló que actualmente la mayoría de las empresas opta por establecer un pago generalizado a sus trabajadores, que incluso puede estipularse en su contrato por concepto de utilidades; sin embargo en la mayoría de los casos esa cifra no corresponde a lo que deberían recibir si el trámite se hiciera de manera adecuada.Lamentablemente, agregó, quienes deciden iniciar un juicio para revisar que lo recibido es correcto, inician un camino “tortuoso”, pues apenas el 2 por ciento de estos casos, el fallo favorece a los trabajadores, debido a que es muy difícil recabar los elementos suficientes para probar cuánto es el monto exacto al que son acreedores.Guevara García informó que todos los trabajadores de una empresa tienen derecho a esta gratificación, sindicalizados, de confianza, los eventuales que sumen más de 60 días consecutivos laborados e incluso los contratados vía outsourcing; que en todo caso deben recibir un pago doble de utilidades, de la empresa que los emplea y de aquella en la que se desempeñan.Al recordar que mayo es el mes para el pago de utilidades, el especialista indicó que los patrones que no cumplan con esta obligación pueden recibir multas mínimas de 250 unidades de medida, UMA, y máximas de 5000 unidades, es decir, desde 21 mil hasta 420 mil pesos por cada trabajador al que no haya pagado.