Solo 2 sentencias condenatorias por violencia contra la mujer

Saltillo, Coah.- De más de 10 mil denuncias de violencia contra mujeres presentadas en Coahuila este año, apenas han sido emitidas dos sentencias condenatorias.



El abogado Apolinar Rodríguez Rocha, especialista en Derecho Penal, informó que en el sistema de justicia de Coahuila las mujeres son las víctimas más vulnerables, junto con los niños.



“La justicia que se ha implementado en Coahuila es una justicia ficticia, más de papel, de prensa, en realidad el gobierno se ha dedicado a proclamarse el héroe de la película, pero están generando más violencia familiar y más vulnerabilidad en los niños y mujeres”.



“Se está dando una justicia de cajón: llegas, presentas tu denuncia, la ponen en el archivero y ahí duerme el sueño de los justos, hasta que el conflicto familiar se soluciona por sí mismo”.



El Instituto Coahuilense para las Mujeres y el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres han recibido más de 10 mil reportes de violencia en contra de la mujer a lo largo del año, y los jueces solo han emitido 2 sentencias condenatorias.



“De este número de denuncias, aproximadamente 100 han sido llevadas a juicio porque la carga de trabajo que tienen los agentes del Ministerio Público adscritos a la justicia para la mujer se ven saturados. Están recibiendo aproximadamente mil mensuales, siendo que tenemos nada más cuatro agentes”.



“No hay suficientes policías investigadores, no hay suficientes agentes del MP, no hay suficientes peritos médicos, peritos sicólogos para atender toda esta población”.



Refirió que la víctima principal es la mujer, pero también son afectados los hijos, y la estructura de recursos humanos no basta para desahogar los expedientes en los centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.



“Atienden 2, 4, 5 o un caso relevante y con ese justifican su existencia, porque es mucho el recurso que se inyecta al sistema, es muy caro mantener ese sistema”.



Rodríguez Rocha indicó que los abogados particulares atienden cada vez más casos, para ofrecer a las mujeres sus servicios como asesores victimales.