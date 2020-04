Solo aplicarán multas si la gente no hace caso: Chema Morales

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En Ramos Arizpe aplicarán multas por incumplir con los lineamientos para contener el coronavirus, hasta dentro de 4 ó 5 días más, informó el alcalde José María Morales Padilla.



“Vamos a estar haciendo recomendaciones y amonestaciones atentas a la gente, vamos a estar informando y dando a conocer este Decreto para quienes no lo conocen, pero vamos a estar aplicando este tipo de multas si la gente no hace caso”.



“El decreto empieza a operar a partir de hoy, estaremos dando alrededor de 4 ó 5 días como periodo para información, y después vendrán las multas, hasta 80 mil pesos, como marca el decreto. Ojo, no buscamos recaudar, sabemos la situación complicada, pedimos a la gente que haga caso, no lleguemos a eso”.



Primero se trabajará en la difusión de las reglas, de prevención y amonestación y luego aplicarán las sanciones.



“Apelo a la responsabilidad de las personas, es obligatorio el uso de cubrebocas. Anteriormente era una recomendación, ahora es obligatorio por decreto aquí en Coahuila, por eso le pido a la gente la responsabilidad de usarlo y de no salir a la calle quienes no tengan una labor esencial”.



Morales Padilla explicó que se deben tomar medidas ante la pandemia, con estricto apego a los derechos humanos, pero sí es importante las restricciones en cuanto a la movilidad.



Aclaró que en los filtros sanitarios no se prohíbe el paso, pero ante la propagación epidémica del virus se requiere restringir la movilidad.



“Si no hacemos este tipo de medidas los municipios, las regiones, el Estado, obviamente vamos a caer en un problema de saturación de hospitales, entonces estamos haciendo este tipo de recomendaciones con todo respeto a los derechos humanos, pero sí estamos firmes en el sentido de decir a la gente ¡Quédate en Casa! y si no tienen nada a qué salir, que no salgan”.



Morales Padilla informó que las tres personas diagnosticadas con coronavirus en Ramos Arizpe se mantienen asintomáticas y en resguardo domiciliario.