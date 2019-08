Solo Chivas es Clásico: Ochoa a Tigres

¡@yosoy8a NO considera que haya sido un retroceso el volver al @ClubAmerica!



Dejen de querer hacer delun nuevo Clásico porque el único partido que recibe esa etiqueta en Coapa es contray esto lo dice uno de los máximos referentes actuales del americanismo, Guillermo Ochoa El portero, quien hará su debut precisamente en el Volcán este sábado, dijo que si bien los encuentros ante los norteños han crecido en rivalidad, no dejan de ser "juegos bonitos"."Siempre hay equipos que pasan por buenas etapas, Tigres está en uno muy bueno, tiene gran afición y buen equipo, gran rival en este momento, pero el Clásico de toda la vida es el América-Guadalajara, lo va a ser y seguirá siendo siempre; después hay otros partidos bonitos, vistosos, y en este momento el América-Tigres lo es, pero nada más", afirmó en charla con TV Azteca.Desde su partida en 2011 a su regreso a la, Ochoa encuentra un futbol con mayor desarrollo y mejor metodología de trabajo, por lo que cree que se va en el camino correcto para trascender."(La Liga MX) Ha evolucionado en todos los aspectos, a nivel de instituciones, clubes, formación de jugadores, he visto pasos agigantados en la forma de trabajar, los clubes son más funcionales, los jóvenes trabajan mejor en lo físico, mental, su alimentación, todo es más profesional", dijo.El volver a México no es un retroceso, ya que no solo el aspecto deportivo influye en una decisión como esta."Me fui en una edad no tan joven para portero como otros compañeros, estuve 8 años muy buenos en Europa donde aprendí, viví experiencias nuevas, disfruté mucho, trabajé para estar en el mejor nivel y las mejores ligas compitiendo contra los mejores. Ahora uno tiene que ver por su carrera, tu futuro, la edad cuenta y a mi edad volver al América es un buen paso en un buen momento".