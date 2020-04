Sólo con síntomas de coronavirus realizan exámenes en EP

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Representantes del Hospital del Distrito en el condado de Maverick están pidiendo a la comunidad a que no acudan a clínicas y hospitales para realizarse la prueba para coronavirus, si no se tiene ninguno de los síntomas que lo hacen sospechar del contagio.



Lo anterior es en base a las regulaciones que tiene establecidas el estado de Texas en cuestión de salud, específicamente sobre el tema debido a que hay mucha gente que acude para pedir sea sometida al examen pero no cuenta con razón alguna para ello.



Inclusive señalan que los síntomas relacionados con el virus incluyen fiebre, tos y dificultad para respirar.



Sin embargo, de acuerdo a fuentes médicas de la clínica a las personas que acudan a realizarse la prueba no se les negará el servicio pero de acuerdo a las regulaciones, solo quienes estén expuestos al virus van a ser evaluados.



El hospital del Distrito está recomendando a los ciudadanos permanecer en casa y se pongan en cuarentena por 14 días, evitar el contacto con cualquier persona y consumir líquidos con vitamina C.



No es recomendable fumar y sí hacer ejercicio adentro o en el patio de su casa.