Solo Dios puede detener la violencia en Tamaulipas: obispo

El obispo de la Diócesis de Victoria, Antonio González Sánchez, afirmó que los niveles de violencia en Tamaulipas sólo pueden superarse rezando.González Sánchez consideró que durante varios años, han sido constantes los episodios de inseguridad. Pero al confiar en que las autoridades hagan su trabajo, dijo que solo Dios puede detener la violencia en Tamaulipas“La ola de violencia no es de los últimos días, tristemente ya tenemos muchos años. Pues no nos queda otra más que orar”, afirmó.El jerarca católico recomendó a los católicos rezar la Oración por la Paz que elaboraron los obispos de México dentro de ella se pide también por los que causan daño”.Luego finalizó diciendo, “pues no nos queda otra más que orar, no hay más, el único que puede solucionar esto es el buen padre Dios”.