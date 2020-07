Solo duró diez minutos exposición en Tokio que permitía robo de obras

Escuchar Nota

"Cuando ellos (los organizadores) anunciaron que abrían antes, todos los que estaban detrás de mí se apresuraron a entrar. Casi me caigo", contó a la AFP. "Fue aterrador."

¿En qué sentido? Cuando uno de los asistentes "perdió el bolso con la cartera en su interior, el objeto fue recogido, entregado a alguien de la organización y devuelto a su propietario", contó.

, por lo cual la exposición duró apenas 10 minutos y, como para muchos la cultura era lo de menos, parte del botín acabó en páginas web de subastas.Los organizadores pensaron que el evento sería más bien confidencial, pero la información se propagó rápidamente a través de las redes sociales. Así queLos "malhechores" fueron tan eficaces que. Se suponía que duraría diez días., donde los organizadores disiparon cualquier malentendido. Robar estaba permitido.Esta exposición era un "experimento", supuestamente para transformar la relación entre los artistas y el público, explicó a la AFP, promotor del proyecto.Yusuke Hasada, de 26 años, logró apoderarse de un billete arrugado de 10 mil yenes (unos 83 euros, 93 dólares) enmarcado, que formaba parte de la instalación(Mi dinero) del artistaLlegó una hora antes del momento de apertura previsto. El joven, uno de los pocos que no se fue con las manos vacías, se colocó estratégicamente delante de la entrada de la galería.El joven dice que quiere guardar el fruto del robo para decorar el apartamento.Otros eran más interesados:, en ocasiones a precios de hasta 100 mil yenes (más de 800 euros, 900 dólares).Yuka Yamauchi, una ingeniera de 35 años, llegó cuando faltaba un cuarto de hora para la medianoche, justo a tiempo para ver a los demás salir con el botín."Hace tiempo que no veía a tanta gente", comenta. Actualmente, que está en aumento en la capital japonesa.La joven tuvo que conformarse con un premio de consolación: una pinza que probablemente se usó para colgar una de las obras. "La encontré en el suelo, así que me la quedé de recuerdo", declaró, riéndose., según Minori Murata, una artista que expuso carteras con dinero y tarjetas de crédito.De hecho, algunos de los ladrones de la exposición se comportaron como caballeros, estimó el organizador Tota Hasegawa.