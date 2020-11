Solo el 60% de los saltillenses cumple con el uso de cubrebocas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Pese a que el fin de semana se presentaron 63 nuevos casos de Covid-19 y 20 defunciones en Saltillo, solo 60% de la población utiliza el cubrebocas, indicó el doctor Alfonso Carrillo, director de Salud Municipal.



Señaló que “muchas familias no lo usan, desafortunadamente hay familias que aún no creen en la enfermedad”. También dijo que “yo percibo que cuando menos la mitad de la gente, 50-60% sí lo lleva puesto, muchas veces no bien puesto porque dejan descubierta su nariz y con eso una posibilidad de contagio, pero intentan llevarlo”.



Manifestó que en la ciudad se ha implementado una serie de medidas para promover el uso del cubrebocas y la sana distancia, al igual que sanciones para quienes no acaten las medidas preventivas contra el Covid-19.



“Tenemos estados donde prácticamente la gente no lo considera importante y nosotros sí hemos hecho caso”, finalizó.