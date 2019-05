Sólo hay registro de 5 de 22 bienes ‘recuperados’ por Yunes

La actual administración ha localizado, a través de fe notariales, la existencia solo de cinco bienes muebles e inmuebles que fueron decomisados a exduartistas.David Agustín Jiménez Rojas, Director General del Registro Público de la Propiedad e Inspección del Archivo General de Notarias, comentó que solo encontraron dos aeronaves y tres ranchos.“Lo que reportó Miguel Ángel Yunes no corresponde a lo que tenemos en el registro. No tengo conocimiento a fondo, pero de las solicitudes de información de transparencia tengo en mente algunas aeronaves (dos), y unos bienes inmuebles- un par de fincas y un rancho-, de los que no corresponde al monto que se anunció”.Durante la administración de Miguel Ángel Yunes sólo se simuló, y no se investigó a los Notarios Públicos que dieron fe de la creación de empresas fantasmas a las que se desviaron más de 3 mil millones de pesos, según denuncias del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).“No hay nada, de hecho, en la administración de Miguel Ángel Yunes todo fue simulado, incluso lo de Flavino Ríos, fue simulado. Miguel Ángel Yunes es muy mediático, lo único que hizo fue engañar a los veracruzanos”.Detalló que no se inició ningún procedimiento, el área del Registro Público operó “sin pena, ni gloria”, sólo se generó un importante rezago en la materia.“Había extravío de archivos, pérdida de proceso de digitalización del periodo de Javier Duarte, de la información que entregaron a Yunes, así como actos de corrupción que se llevaban en zonas registrales”.En entrevista el funcionario reconoció que encontraron un “cochinero” en el proceso de entrega-recepción, en donde se detectaron un total de 135 faltas administrativas y ya se informó a la Contraloría General del Estado para que se proceda legalmente.De acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 2017, el gobernador Yunes Linares reportó la recuperación de 22 bienes inmuebles y dos bienes muebles, el informe -en el primer año de la administración panista- reporta tres en proceso de expropiación y el resto fueron donados.Los bienes inmuebles reportados como recuperados son una casa y terreno en Tlacotalpan; el rancho el Faunito en Fortín de la Flores; el rancho Las Mesas de Valle de Bravo, en el Estado de México; un departamento y cuatro terrenos Punta Tiburón en Alvarado; un local comercial en Torre Ánimas en la ciudad de Xalapa; cuatro lotes en Residencial del Lago en esta ciudad.También se reportó un lote en el fraccionamiento Club Golf de Xalapa; otro bien en Corral Falso, los dos en el municipio de Emiliano Zapata; cinco terrenos o casa en Monte Magno en Xalapa; así como dos terrenos en Boca del Río que estaban en litigio. Todos con un valor de 67.83 millones de pesos.Los bienes inmuebles que se reportan son: una aeronave Modelo Leard Jeat 45 y un helicóptero Robinson 66, valuados en 51 millones de pesos.