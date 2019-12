Sólo quería alimentar a mis compañeros con tortas: expulsado del CBTIS

Platicamos con José Cruz, un alumno expulsado por vender tortas en su escuela, para él, el dinero era lo de menos, sólo quería alimentar a sus compañeros



fue expulsado delnúmero 107 de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, luego de que vendiera tortas a sus compañeros durante el receso, todo con la finalidad de obtener un apoyo económico y solventar sus gastos.Sin embargo, el joven, luego de que su caso se hiciera popular en redes sociales, pues para sus compañeros era una injusticia la que estaba viviendo, ante esto, la gente de Alebrijes de Oaxaca se puso a buscar apara becarlo y además invitarlo a la final del Apertura 2019 del Ascenso MX.Luego de que el conjunto oaxaqueño encontrara al alumno delasistió a la final de vuelta en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, donde se coronó el equipo de casa, lugar en el que contó la situación que vivió, explicando que más allá de la cuestión económica, para él era injusto dejar a sus compañeros sin comer en el receso.“Yo vendía tortas, principalmente en mi escuela,y tuve un pequeño conflicto con un maestro, porque me quería decomisar mis tortas que yo estaba vendiendo en ese momento, para mí se me hacía injusto dejar a mis compañeros sin comer en la hora del receso y pues hubo una negación de parte mía de decirle que no y creo que hubo como, en la persona (maestro), un enojo y me retiró a la fuerza de la institución junto con otro maestro, pero varios de mis compañeros, la verdad, se preocuparon por mí e incluso yo no fui el que intervino en las entrevistas, sino ellos me las mandaron, pues era injusto lo que me estaban haciendo”, declaró José para La Afición.Tras disfrutar de una final en la liga de plata, el adolescente que vestía con, se dijo feliz por lo que estaba viviendo, pues nunca se imaginó que gracias a las personas que compartieron su caso pudiera disfrutar de un gran sueño.“La verdad, nunca tuve en mente venir aquí y nunca pensé que fuera a la final del Ascenso, la verdad estoy muy contento”Nuevamente,, quienes le dieron la oportunidad de vivir una ocasión única.“Me siento muy contento, me siento muy alegre de que me encontraran y pues gracias a las redes sociales, porque sin el apoyo de toda la gente, pues que me dijo y tampoco me hubiera sido posible encontrarlo”.