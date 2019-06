Solo siendo buenos podemos ser felices: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confesó hoy ser admirador del escritor ruso León Tolstoi y dijo que de él aprendió que “solo siendo buenos podemos ser felices”.Durante la presentación de las acciones de la Estrategia Nacional de Lectura, este mediodía en Palacio Nacional, el mandatario dijo que de los literatos no solo ha aprendido mucho, sino que ha recibido lecciones para su formación política.En el caso de Tolstoi, dos de sus libros "me han servido mucho en mi formación espiritual, porque de él aprendi que solo siendo buenos podemos ser felices", expresó López Obrador, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller."De ahí aprendí la la importancia del fortalecimiento de los valores", agregó en su discurso ante gobernadores e intelectuales.López Obrador destacó que el Fondo de Cultura Económica (FCE) ha publicado muchos libros baratos, pero que tienen un gran valor, y recomendó leer a Paco Ignacio Taibo II, particularmente Temporada de Zopilotes, texto que tiene mucho que ver con Palacio Nacional.Más temprano, en su conferencia de prensa diaria, el mandatario se defendió de las críticas por un supuesto desinterés de su gobierno por la ciencia, el deporte y en particular por la cultura.Enfatizó que todos esos temas le interesan, "y mucho", pero también le interesa que al país entero le vaya bien, principalmente a las personas más humildes.Sobre los recortes presupuestales, reiteró que son parte del plan de austeridad para acabar con los privilegios que había en todas las dependencias del gobierno federal y ofreció que si ha habido injusticias se van a revisar y corregir.