Solo y embarazado, Alexander busca salir adelante

Chihuahua.- Andrews Alexander Carrillo Rodríguez de 27 años es un chico transgénero oficialmente, quien tiene ocho meses de embarazo y ha sufrido de la crisis económica por la contingencia sanitaria generada por el Coronavirus y se encuentra en situación muy vulnerable, razón por la cual se ha solicitado ayuda de la comunidad.



Actualmente vive en una casa prestada, ya que dejó de recibir apoyo de su familia a causa de su orientación sexual y cambio legal de género, además de que su condición de salud, le impide realizar trabajos que requieran mucho esfuerzo, por lo que ha logrado sobrevivir con apoyo de amigos y vecinos.



Gracias al apoyo de colectivos Lgbttti, pudo ir a la Ciudad de México donde le apoyaron a cambiar legalmente su estatus de mujer a hombre, además de obtener el tratamiento hormonal necesario y lo que ahora adora, que es la ilusión de tener a su hijo, por lo que la inseminación fue exitosa y lleva estos meses con el embarazo sin riesgo.



Brenda Vega, es amiga y vecina de Alexander, quien al conocer su situación ha estado en continua colaboración para apoyar en todo lo que se pueda, desde insumos, alimento y artículos para el bebé que de acuerdo al último ultrasonido será un varón.



En su perfil de Facebook, ha sido muy insistente con la gente para ayudar al caso.



"Mi nombre es Alexander Carrillo Rodríguez, soy transgénero y estoy embarazado. Antes que nada estoy solicitando su apoyo, más no sus críticas. Por medio de esta red social vengo solicitando el apoyo de la comunidad de Chihuahua. Soy un chico discriminado y abandonado hasta por mi propia familia por mis preferencias sexuales. Estoy en espera de un varoncito, el cual no tiene culpa de nada, y yo lo espero con muchas ansias.



No cuento con absolutamente nada. Más que con una mesita y un colchón que me acaban de regalar y un poco de despensa. Por mi condición no estoy trabajando ya que en agosto nace mi bebé y no contratan embarazadas, pero estoy dispuesto a trabajar y a hacer todo para salir adelante, por mí y más que nada por mi bebé que viene en camino, le muestro aquí unas fotos de cómo es que estoy viviendo, antes de criticarme por tener wifi, es un aparato el cual me prestaron para poder estar comunicándome desde aquí. Espero que puedan ayudarme y sé que muchos no me van a creer, pero pueden venir para que vean que todo es verdad", fes la publicación que circula en la red social.



Este caso también fue tomado por la regidora independiente, Catalina Bustillos Cárdenas, quien fue a visitarlo para gestionar apoyos y verificar su situación de vulnerabilidad, la cual es muy precaria, pero además, la vivienda sufre de plaga de garrapatas y otros insectos, razón por la cual se acordó que este fin de semana se fumigaría totalmente gratis, así como llevar artículos de bebé, y todo lo que se pueda porque como puede observar, le hace falta de todo. Además, se comprometió a darle seguimiento a su caso y ver la posibilidad de apoyar más.



El embarazo es atendido en hospitales públicos, ya que si cuenta con algún servicio, sin embargo todas las necesidades están a la orden del día y cualquier apoyo será bienvenido.



Por su condición de salud, física y económica, le es imposible pagar renta. La dueña de la casa falleció, por lo que ahora se teme que pueda ser echado y no tener a donde ir, ya que mucha gente lo rechazó, pero también sabe que existe gente de buen corazón, que sólo falta conocer el caso para poder ayudar y cambiar la vida de un ser humano que requiere el auxilio de la comunidad.



El número de Alexander es el 6142845922 sin embargo por su propia seguridad sólo contesta mensajes vía Whatsapp, aunque a veces no cuenta con Internet por estar conectado.



Es por ello que su amiga, Brenda Vega dejó su número 6144568123 para cualquier información y apoyo de quien se solidarice con este caso.