Solucionan problema del hackeo en el ITS

“Ayer (el jueves) hubo un proceso de ajuste por la tarde y se ajustaron alrededor de mil chavos y hoy se están ajustando los últimos; ahorita ya tenemos 94% de alumnos inscrito; vamos a hacer los ajustes necesarios el lunes, todo lo que se tenga que hacer, y ya dejar la plataforma funcionando al 100%”, detalló el subdirector académico, Antonio Escobedo Bocardo.

“Primero se considera a los alumnos que están por egresar, después a los que no tienen problemas con materias, etcétera; de tal manera que los últimos días se dejan a los ajustes y tardías. Bajo el nuevo esquema se estuvieron mezclando muchos alumnos que no tendrían que estar yendo, porque saben que si traen algún tema que no les permite la inscripción, se deben dejar los dos últimos días”, comentó.

Luego de las fallas y los intentos de “hackeo”, la plataforma delya está funcionando y ayer se continuó atendiendo a los estudiantes que fueron afectados en el reajuste de sus horarios.El jueves se realizó el mayor número de ajustes en las cargas académicas y horarios, labor que se continuará hasta que queden resueltos todos los casos, pero al mediodía de ayer ya se habían inscritoEl inicio del semestre será el próximo lunes con todas las carreras.La directoraafirmó que solo queda por resolver horarios a cerca de 400 alumnos, que significan 6% de la matrícula.“El último reporte que me están dando es que ya tenemos un avance del 94%, de allí quizá haya un porcentaje mínimo que no ha cubierto su pago, que no son temas directos de la institución. En cuanto a los tiempos establecidos, no estábamos en desfase”, sostuvo.Comentó que el cambio a veces es complicado, hay resistencia, y aseveró que los cambios en la plataforma no se trataron de trabajos improvisados, toda vez que desde el pasado noviembre se ha venido trabajando en ellos.