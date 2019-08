Someten al ‘Ciber’

Ciudad de México.- Diamante Azul y Bárbaro Cavernario apoyaron a Último Guerrero para ganarle la guerra a Ciber The Main Man, que esta vez no fue respaldado por The Chris y Valiente en la contienda estelar de la Arena México.



Mientras el de Otro Nivel combatía contra el Devorador de Pecados más allá del encordado la Joya del ing y el Rey del Garrote se encargaron de someter a los rivales para consumar el triunfo de su bando.



Poco antes, en un match relámpago, Sansón no encontró la forma de vencer a Volador Jr. y prefirió humillarlo con un golpe bajo, sin importar que terminaría descalificado.



En otra contienda, Gran Guerrero, Euforia y Terrible lograron someter al trío científico integrado por Niebla Roja, Ángel de Oro y Místico.