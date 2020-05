‘Somos mas de 700 artistas que la estamos pasando mal en Saltillo por la pandemia’

Escuchar Nota

“Estamos haciendo uso de la tecnología para llegar al público, pese al confinamiento que estamos viviendo, con transmisiones en vivo, a través de las redes sociales, no es lo mismo que estar sentados en un bar y disfrutar en vivo de nuestra música, que vernos y oírnos en casa, en su celular o su computadora, y se le agradece a la gente, que está ávida de ver algo diferente, algo que no sean nada mas noticias”.



“Lo primordial es mantener la calma, no perder la tranquilidad y tener el control de las cosas, tomando en cuenta que tenemos una obligación muy grande con nuestros hijos, con nuestros niños, que están viviendo algo en verdad complicado”, dijo Fernando al referirse a la gran responsabilidad, en medio de esta pandemia.



“Los cantantes y músicos, las personas que nos dedicamos a llevar la alegría a la gente, hoy las estamos pasando muy mal, primero porque no estamos acostumbrados a estar confinados, y sin contacto con la gente, y económicamente estamos devastados”, dijo Susana Navarro, vocalista del Grupo ‘La Fiesta’.

“Hemos realizado algunas presentaciones en línea a través de redes sociales, pero sin recibir ingreso, solo para mantenernos en el ánimo y en la mente de la gente, para que no nos olviden, pero también Gracias a Dios, ya empezaron a llegar contratos, ya tenemos tres, dos de ellos para 2021 y uno mas para 2022, de gente que nos conoce y que sabe que somos muy profesionales, e ideales para una gran celebración”.







“No solo de aplausos vive el artista“ Fredo Picón



“Si, ha habido algunos negocios y tiendas de aparatos musicales, así como restaurantes que han estado aportando algunas despensas, y se les reconoce y valora su disposición, pero también te das cuenta que todos necesitamos, pero siempre hay quien necesita mas”, expresa Fredo, sin duda invitando a la reflexión.



“existe una asociación, que por ahí que hace tiempo estuvimos dirigiendo Pepe Master y un servidor, y en cuanto a músicos y cantantes, tanto solistas como duetos y grupos pequeños, si podemos decir que somos mas de 700 personas aquí en Saltillo, 700 familias, que de tres, cuatro y cinco miembros, si sobrepasamos un número muy importante de personas del gremio, que hoy estamos afectados”.



“Yo conozco artistas que en este momento están vendiendo obras de arte, pinturas y otras piezas de su propiedad, que están ofreciendo transmisiones en vivo, y pidiendo aportaciones voluntarias, yo por parte tengo una rifa de una presentación de dos horas, para una fecha por designar una vez pasada la contingencia, y agradezco a la gente que está respondiendo a este llamado”, expuso Fred.



“Lo que si, nosotros la gente que vive de la música, le pedimos a la comunidad es que si tienen un amigo músico, le echen una mano, ya que nosotros siempre sacrificamos a la familia en fechas muy especiales, como el 14 de Febrero, el 10 de Mayo, Navidad y Año Nuevo, por ustedes nuestro público, ahora le toca ser recíprocos con nosotros; Se los vamos a agradecer siempre” expuso el conocido cantante.

de su salario normal por la inactividad de la contingencia sanitaria del COVID 19, imagínense usted, como la están pasando los cantantes e integrantes de los grupos musicales que tienen casi dos meses de no generar un solo peso., Susana Navarro del grupo ‘La Fiesta’ y con el cantante Fredo Picón, artistas que entre semana se presentan en restaurantes, y los fines de semana amenizan bodas, XV años, graduaciones y muy diferentes eventos, que hoy están suspendidos.Para Fernando López, de ‘Cofraduo’ lo mejor que pueden hacer los artistas en este momento tan complicado “es tener tranquilidad, y ser muy imaginativos, se que es difícil para todos, pero debemos se imaginativos y echar mano de todos los recursos que tengamos”.Comparte que está vendiendo cuadros, su arte, porque si no sabían, Fernando realiza cuadros bajo una técnica de grabado en chapopote, pero también escribe, tiene poemarios, y el COVID 19 también frenó la presentación de su segunda obra., pero también tienen en venta sus 14 discos, todos los que ha grabado ‘Cofraduo’, en una memoria USB por 500 pesos, vaya ganga, vaya oportunidad, y además sus libros ‘El Diario de un Cyrano’ y ‘El Regreso de las Aves’ en 150 pesos la versión física y 50 pesos la versión electrónica, al alcance de cualquier bolsillo.Antes de que de la pandemia detuviera todas las actividades, Fernando ya había estado varios meses inactivos por complicaciones muy serias de salud que le llevaron al quirófano, lo cual ha complicado mucho mas su economía, pero ahí esta, luchando para salir adelante, y la gene interesada puede contactarlo en el, y aunque algunos son maestros en muy diferentes materias y están impartiendo clases en línea, también hay otros que la están haciendo de conductores de Uber , y otros mas elaborando cubrebocas ó preparando alimentos”.Por su parte el cantante Fred Picón dijo que “existe una frase coloquial que dice que ‘el artista vive del aplauso, pero hoy con esta pandemia nos estamos dando cuenta que no es así, que también necesitamos recursos, y tenemos mes y medio de no generar un solo peso”.Cuestionado sobre el número de artistas que viven de la música, el entrevistado comparte: