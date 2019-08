Son 6 los mexicanos muertos en tiroteo de El Paso: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que son seis los mexicanos muertos por el tiroteo en El Paso, Texas, según datos que le confirmó el FBI.En un evento en Huetamo de Núñez, Michoacán, López Obrador dio la nueva cifra y acusó que las autoridades de Estados Unidos fueron herméticas y no querían dar a conocer la información."Hoy desgraciadamente ya en el informe que dio el FBI, que no querían que se conociera porque entendemos están haciendo las investigaciones, lamentablemente seis mexicanos perdieron la vida y hay siete heridos", dijo el Presidente.López Obrador lamentó que un joven con un arma de alto poder acabara con la vida de 20 seres humanos y criticó que las autoridades de Estados Unidos manejaron el tema con hermetismo.El mandatorio dijo que son momentos difíciles por los que atraviesan las familias de los afectados, por lo que ha instruido a los gobernadores de los estados de donde son originarios las víctimas a que ayuden en todo los posible."Solidaridad para las familias de las víctimas; hemos estado al tanto y he dado instrucciones al Secretario de Relaciones Exteriores y al cónsul que tenemos en El Paso Texas. Se les pidió a los gobernadores que se ayude en todo en estos momentos difíciles"."Lamentamos estos hechos y reafirmamos nuestra convicción de que no deben enfrentarse los problemas sociales con el uso de la fuerza y con la incitación al odio; tenemos que buscar la manera de resolver en todas partes nuestros problemas con la fraternidad universal, ¡abrazos, no balazos".