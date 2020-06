Son Astros ejemplo de ‘fair play’

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- Sin lugar a dudas la escuadra de Astros es de lo mejor en la categoría Juvenil C de la Liga El Fifí ya que en las últimas campañas se han mantenido jugando a un excelente nivel y si bien no han logrado los galardones que ellos desearían, sí se han ganado el respeto del resto de los equipos por su manera en que se desenvuelven en la cancha.



Los Astros no solamente son un equipo competitivo que juega de tú a tú ante cualquier rival que enfrentan, también son un equipo que suele ser muy ordenado y respeta los reglamentos de esta liga, normalmente juegan bastante limpio y se dedican a jugar sin necesidad de tirar patadas o con entradas fuertes.



Por el momento este equipo continúa inactivo esperando que se les permita regresar a la actividad del Apertura 2020, torneo en el que esperan se les cumpla el objetivo de quedarse con el campeonato de esta categoría Juvenil C.