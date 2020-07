Son cada vez más evidentes locales vacíos por Saltillo

Escuchar Nota

“Lo mejor que podemos y debemos hacer, es adaptarnos en la medida de la posible a la nueva normalidad, y adecuar la operación de los negocios, comercios y servicios a esta que también es la nueva realidad, y la cual ya no vamos a poder modificar, entonces necesitamos enseñarnos a trabajar con todas estas medidas”, expresó el representante del comercio organizado de Saltillo.

“Si no tenemos un número concreto de los comercios y negocios que han cerrado, obviamente es porque nadie avisa, ni a las autoridades ni a la cámara, que ya cerraron sus establecimientos, pero en todas las áreas y plazas comerciales son muy notorios los locales vacíos”, afirmóEntrevistado en elindicó que “hasta el momento el daño es muy grande, y aunque no lo tenemos cuantificado, lo cierto es que hay una afectación generalizada en todos los sectores de la economía y de la población; lo cierto es que esto va a continuar varios meses, según se puede ver”.Consideró quea, de mucho más esfuerzo, “y no será sencillo, porque los negocios están muy golpeados, fueron muchos meses cerrados, pero cubriendo salarios, rentas, impuestos, obligaciones, y esto todavía no termina, la pandemia todavía no acaba.“No será nada fácil, habrá que aplicar mucho ingenio, mucha inventiva y mucha creatividad, porque viene un segundo semestre muy complicado, mucho más de lo que fue el periodo de enero a junio.