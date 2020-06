Son crisis oportunidad para nuevos negocios en Saltillo

Escuchar Nota

y que prometen la generación de un buen número de empleos.en el surponiente de la ciudad. La obra genera casi un centenar de empleos, número que va a ir creciendo conforme vaya avanzando, mientras que con su apertura la tienda contaría con entre 120 y 140 empleos directos.También están los casos de dos importantesel negocio más antiguo de Saltillo, con más de 135 años de trayectoria, que está por concluir su cuarta sucursal, en el exterior de lo que era el hotel La Torre, en el bulevar Fundadores.La otra firma que está por concluir una nueva sucursal es Ferrecentro, que lleva bastante avance en su nueva tienda que estará ubicada en el bulevar Antonio Cárdenas y calle Esmeralda, en el fraccionamiento Miravalle, frente a la zona de las pulgas.alista el edificio que había dejado vacante McDonald’s, para lo cual ya ocupó un buen número de trabajadores de la construcción para la conversión del inmueble.director gerente de la Cámara de Comercio de Saltillo, quien expuso que hay empresarios y comerciantes que tienen ya la experiencia de que situaciones económicas como las que estamos viviendo son precisamente los mejores momentos para invertir.Reconoció que los inversionistas le estén apostando con tanta decisión a generaraun sabiendo que los resultados van a tardar, pues se está enfrentando una muy severa crisis económica.que vienen a cubrir huecos u oportunidades que otros no han aprovechado, y es que esta crisis generada por la pandemia nos ha permitido ver el ingenio y la creatividad que algunos comerciantes han mostrado.unos dentro de la formalidad y algunos otros torciendo reglas, se las ingeniaron para que no les cerraran a pesar de no ser esenciales, con poner en venta productos que demandaba la gente en medio de la pandemia”, agregó el directivo de la Canaco.Finalmente, comentó que hubo tiendas de ropa o calzado que colocarony con eso se salvaron de que les cerraran, lo que les permitió seguir operando porque aplicaron ingenio y creatividad.