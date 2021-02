Son de hace muchos años: Precandidato responde a fotografías con su hija

Escuchar Nota

MalditoJosé Elías Medel Galindo PEDÓFILO.



José Elías Medel Galindo es precandidato de @MovCiudadanoMX por el Distrito Local 7 de Texmelucan, Puebla.



Luchemos y alcemos la voz para que está persona esté trás la cárcel y no en una curul.#NingúnAgresorAlPoder pic.twitter.com/FLSufeJj4p — Héctor Ávila Ramírez (@HectorAvilaRam) February 16, 2021

Luego de que en redes sociales acusaran a, precandidato apor Texmelucan, Puebla, de presunto “pedófilo” por compartir fotografíasbrindo una conferencia de prensa para aclarar los hechos.En el mensaje que brindó en su página de Facebook, Medel Galindo indicó que este es un movimiento para“Les digo a mis detractores: conmigo lo que quiera, pero con mi familia no. Creo, considero y estoy totalmente convencido de que hasta la política debe de tener respeto.y eso no se puede lastimar y menos aún cuando quien se lastima es un menor de edad”, indicó.El abogado declaro respecto a las fotografías que circulan en las redes sociales que“Las fotografías publicadas datan de hace muchos años, una de ellas diez,“Esas no las comparte. Sólo comparten cuando yo le estoy dando un beso a mi hija., no tengo por qué eliminarlas”, agregó.“Soy una persona común y corriente, que todos los días lleva su hijos a la escuela caminando, que todos los días desayuna con ellos, que todos los días come con ellos, que todos los días cena con ellos, y que sí, si en algún momento quieren dormir conmigo,sienten la necesitas de protección y por qué no”, detalló.