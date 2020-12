Son filtros sanitarios, no para verificar viajes esenciales

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Los filtros sanitarios implementados en Piedras Negras no tienen la finalidad de regresar paisanos, ni revisar lo esencial de su viaje, sino estrictamente revisar el estado de su salud informó Mirtala Barrera Tamez, directora de Bienestar Social.



No obstante, aclaró que si se detecta alguna anormalidad en los síntomas de los pasajeros, sin duda se les pedirá que retornen hacia el lado americano con el apoyo del Ejército y la Guardia Nacional.



“No es un filtro en el que sea por viajes esenciales y nosotros tengamos la capacidad jurídica para regresar, no, es un filtro donde se toma la temperatura y si se detecta una temperatura alta se regresan”, manifestó.



En este tenor, detalló que hasta ahora no se han presentado situaciones de retorno a ciudadanos, sin embargo en caso de existir, se contará también con el soporte de las autoridades americanas para dar aviso e identificar los autos.