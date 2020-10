‘Son las calles una balsa de salvación’ El show debe continuar…

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. Con el inicio de la pandemia del Covid-19, en marzo comenzó la cancelación de contratos y Rubén Aguirre de los Reyes tuvo que cambiar de escenarios, de los foros de TV a las calles.



Hijo del actor saltillense Rubén Aguirre, “El Profesor Jirafales”, el ahora conocido como mago Shadái tuvo que buscar en el crucero de Emilio Carranza y Francisco Coss la oportunidad de seguir haciendo lo que le gusta.



“Me dediqué a la televisión, fui director de cámaras, director creativo, escritor, editor, hice de todo, menos producción. Estuve en Televisa y en Azteca, donde edité algunas novelas”, comentó.



Hasta antes de la pandemia, Rubén Aguirre, así como otros animadores infantiles, magos, payasos, actores de botarga y bailarines, tenía entre tres y cuatro contratos por semana, pero el Covid obligó a que recurrieran a otros escenarios, como el urbano, montando sus shows en los cruceros.



“En cuanto ven a un mago en la calle, a los automovilistas se les hace una sonrisa y no te quitan la vista porque ya quieren ver qué vas a hacer, entonces promociono el bastón.



“La gente pone una sonrisa y te apoya, te da porque sabe que esto es momentáneo, en lo que nos dan el semáforo verde en el estado, esto es una balsa de salvación”, señala.



Son el único sector económico que no se ha reactivado en la región porque las autoridades lo consideran todavía inseguro para la salud de los involucrados, no obstante, los aproximadamente 150 trabajadores del sector no han ejercido presión.



“Nosotros no nos manifestamos ni hacemos ruido para que nos dejen trabajar porque confiamos en las autoridades y en lo que dice la Secretaría de Salud”, apunta Aguirre de los Reyes.



Lo que antes era inversión en la producción de sus espectáculos, ahora artistas como el Mago Shadái lo utilizan para tramitar el permiso para trabajar en las calles, menos de 200 pesos por mes.



“Estoy pensando pedir otros permisos para llevar el show a las calles del norte y las del sur, quiero llevar magia a otros lados y no estar en un solo lugar”, comenta.