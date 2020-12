‘Son los menos’ de 20 mil alumnos ‘perdidos’ en Nuevo León

Escuchar Nota

"Hay maestros que se estarán comunicando directamente a través de diferentes plataformas, pero también tenemos un grupo de familias que no tiene estos medios y entonces la comunicación es a través de materiales de apoyo. También hay otros maestros que utilizan para su práctica educativa Aprende en Casa. Tenemos también Escuela TV y Radio NL.

"Sí tenemos situaciones donde los maestros nos han precisado, donde nos dan a conocer la dificultad para tener esta participación y esta comunicación sostenida, por eso se enfatiza el esfuerzo del maestro que va más allá del horario establecido (para buscar al estudiante)".

"El tema es intermitente. Si lo quieres manejar como una situación extraordinaria, te puedo comentar que en estos datos que tenemos corresponde a cómo los va manejando el maestro de acuerdo al avance de cada uno de los grupos".

Las instituciones no saben nada sobre los alumnos; han perdido la comunicación https://t.co/SKi7VRXqgc — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) December 8, 2020

"En el Estado tenemos 50 mil maestros. Cada uno de los maestros tiene la particularidad de lo que es su práctica educativa. Nos preocupan mucho, por eso cada día buscamos nuevas estrategias".

"Cada alumno que no se esté comunicando con nuestros maestros, si es uno, me hace sentido. Si son dos, me hace sentido.



"Todo lo que mis maestros me van comentando, sus preocupaciones y ocupaciones, igual que la de los padres de familia, me hacen sentido".

EL NORTE publicó ayer que un estudio de la dependencia estatal facilitado por profesores revela que para finales del mes pasado esa cantidad de alumnos no había tenido contacto con sus maestros. La funcionaria dijo desconocer este documento."Esto nos permite que cada maestro vaya registrando el avance que va teniendo con cada uno de sus alumnos"."Los menos, pero los hay, y no es para no poder evaluarlos, no se habla de una evaluación, sino de comunicación y de una participación, y esto, dependiendo de los niveles, es como van tratando los maestros."Yo lo califico como esta calificación y participación intermitente. Tenemos conocimiento de los maestros que nos dicen: 'Sólo puedo comunicarme con ellos una vez a la semana', 'tengo este alumno, llevo dos semanas y no he logrado comunicarme con él', o como (el maestro) que tiene los cinco días de la semana comunicándose con él".La funcionaria aseguró que existen estrategias para buscar a niños en sus casas, como USAER, Alerta Temprana y Atención Psicosocial.También hizo referencia a #EducaNL, iniciativa lanzada por Comunidar y Consejo Nuevo León para que jóvenes de prepa busquen y motiven a estudiantes de secundaria."No, ésa va a ser tu cabeza mañana. Yo no estoy minimizando. Estoy dándole importancia a tu preocupación, porque es la misma preocupación de tu servidora. Un solo caso basta para estarse atendiendo".