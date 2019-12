Son mexicanos cineastas de oro

En los últimos años cineastas y artistas mexicanos han consolidado su carrera en la industria cinematográfica no sólo en México sino en el mundo entero participando en grandes producciones.A nombres comose les han sumado otros como el deEstos son los mexicanos que en la última década han marcado con su arte al mundo entero y han hecho voltear los ojos una vez más al cine nacional:Emmanuel LubezkiCon tres premios Oscar por Mejor Fotografía gracias a Gravedad (Alfonso Cuarón), Birdman (Alejandro González Iñárritu) y El Renacido (Iñárritu), se ha posicionado como uno de los mejores en su rama.Pero Lubezki tiene carrera larga pues antes de que llegara su primer Oscar en 2013 ya tenía nominaciones por El Árbol de la Vida (2011), Niños del Hombre (2006), Sleepy Hollow (1999) y La Princesita (1995).Lubezki además tiene cuatro Bafta y cuatro Critic’s Choice Movie Awards.Con Gravedad ganó dos Oscar como Mejor director y edición. Este 2019 gracias a Roma se llevó otras tres estatuillas por Fotografía, Película Extranjera y Dirección, por esta misma cinta se alzó con el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2018.A estos premios se suman tres Globos de Oro –dos por Roma y uno por Gravedad.En su lista también están cintas reconocidas como Y tu Mamá También, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban y La Princesita.El director de cine arrasó suma varios premios Oscar gracias a El Renacido (1) y Birdman (3) y nominaciones en las películas Biutiful, Babel y Amores Perros. Además, en 2017 fue reconocido con un Oscar especial por Carne y Arena.Iñárritu también suma dos Globos de Oro gracias a El Renacido, premios Bafta y un premio del Festival de Cannes por Babel.El cineasta se llevó dos Oscar gracias a La Forma del Agua en 2018, pero previamente ya había sido nominado con El Laberinto del Fauno. También cuenta con dos Bafta y un Globo de Oro.Del Toro es uno de los favoritos gracias a sus criaturas extrañas que ha creado para sus cintas. Entre los títulos más recordados están Mimic, Cronos, El Espinazo del Diablo, Hellboy y Titanes del Pacífico.El mexicano formó parte del equipo de animadores detrás de la cinta Spider-man: Un Nuevo Universo. La cinta ganó el Oscar como Mejor película animada en 2019.El ganador del Globo de Oro por la serie Mozart in the Jungle suma en su currículum proyectos que han estado nominados a premios como el Oscar y el Goya.Entre sus primeras cintas están Amores Perros, Y tu Mamá También y El Crimen del Padre Amaro; internacionalmente tanto para Estados Unidos como Latinoamérica, ha protagonizado historias como Cartas a Julieta, No, Desierto, Neruda, Coco –como la voz de Héctor Rivera– y Ema.Entre sus nominaciones están al Bafta por Diarios de Motocicleta como Mejor Actor, el Goya como Actor de Reparto por Sin Noticias de Dios y el Ariel por Me Estás Matando Susana.Uno de los actores más consolidados en cine, teatro y televisión arrancó su carrera desde pequeño con la telenovela El Abuelo y Yo –compartiendo créditos con su amigo Gael García Bernal–, a esta producción le siguieron otras como Ángeles sin Paraíso y El Premio Mayor.En cine, después de cintas clásicas como Y tu Mamá También, da el brinco a Estados Unidos con películas como La Terminal –junto a Tom Hanks– y Dirty Dancing: Havana Nights. Además, Luna forma parte del universo de Star Wars al ser uno de los protagonistas de la cinta Rogue One: Una Historia de Star Wars.En televisión ha demostrado que es multifacético al protagonizar la serie Narcos. México.Ha estado nominado a premios como el Goya.