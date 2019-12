Son Monet y Koons los más cotizados

Han pasado dos años desde que se subastó en la casa, atribuido a Leonardo da Vinci, por una cantidad de 450 millones 312 mil 500 dólares; también un año desde que el cuadro Girl with a Balloon, de Banksy, se autodestruyera parcialmente cuando el martillo marcaba el fin de la transacción en Sotheby's de 1.4 millones de dólares. Sin embargo no por ello 2019 estuvo exento de sorpresas en las subastas, pues creadores pudieron alcanzar nuevos récords por sus obras, como fue el caso deFue la obra, del pintor francés, la que se vendió por una mayor cantidad este año al cerrar un arreglo por 110 millones 747 mil dólares en Nueva York, por lo cual hizo merecedor a Monet no solo de un récord personal del artista, sino por cualquier pieza impresionista vendida en una subasta. Esta cifra sorprendió, pues la última ocasión que salió en una venta se fue por 2.5 millones de dólares.Nueva York también dio la segunda mayor sorpresa de este 2019, aunque en esta ocasión se trató de la casa Christie's quien dio la nota, pues en mayo permitió que Jeff Koons recuperara su título como el artista vivo más cotizado del mundo, el cual le retiró en 2018 David Hockney. Esta vez fue por la escultura de 1986, la cual se ofertó por 91 millones 75 mil dólares.Esa misma subasta de Christie's dio otra sorpresa esa noche, al lograr que la obra, de Robert Rauschenberg, fuera vendida por 88 millones 805 mil dólares. De acuerdo con Artsy, la pieza combina iconografía de la cultura norteamericana del siglo 20, lo que sirve como un hoºmenaje a la esperanza y el patriotismo.El 13 de mayo se llevó a cabo la subasta de arte moderno e impresionista de Christie's, en la que Boui-lloire et Fruits, de Paul Cézanne, se llevó la noche con 59 mil 295 dólares, movimiento con lo que pasa a otras manos luego que ha tocado manos de coleccionistas de países de Europa, África y América del Norte.La quinta obra más cotizada en subastas este año se trató de, pintura de 1962, de Pablo Picasso. Este cuadro se ofreció en la casa Sotheby’s en Nueva York, por 54 mil 936 dólares, y en él retrató a su esposa, Jacqueline Roque, y a Kaboul, su sabueso afgano, que llega a ver directo al espectador.