Son niños rehenes de la drogadicción

Monclova, Coah.- A los 17 años muchos jóvenes ya son adictos a las drogas, pues comienzan a consumir desde los 12 años, señaló Santos Guerrero García, responsable del Módulo del Adolescente de la Secretaría de Salud.



Este jueves, las comisiones de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos aprobaron en lo general el dictamen de la Ley para la Regulación del Cannabis para uso recreativo, lo que Guerrero García lamenta al argumentar el alcance de esta medida en perjuicio de los jóvenes.



‘Vamos a tener más adictos’



La psicóloga Santos Guerrero García dijo que a la semana, detectan al menos uno o dos jóvenes que consumen drogas, de los adolescentes que le canalizan por alguna situación de conducta, pues en los cuestionarios y pláticas de sesión así lo arroja.



Y la realidad, es que empiezan a los 12 años a probar el cigarro de tabaco, luego de mariguana y, cuando ésta ya no les satisface, acceden a las anfetaminas, cocaína y revolturas con inhalantes, señaló la titular del Módulo con 30 años de experiencia en el tema de adolescentes.



“Les están dando a puerta abierta, vamos a tener más adictos, porque empiezan con la mariguana y luego usan otras sustancias porque precisamente desarrollan la tolerancia y entre más tolerancia tengas ya no completan con la mariguana, se va a la ‘coca’, a otras sustancias”, resaltó la especialista.



Se declaró en contra de la decisión de legisladores de comenzar a despenalizar el uso de la mariguana pues la niñez y juventud tendrá mayor facilidad de acceder a ella cuando hoy ya se tienen adictos desde los 14 años de edad y los de 17 años presentan consecuencias del consumo.



“A los 12 años (empiezan algunos a drogarse), ahorita son multiadictos ya con síndrome de abstinencia, con daño cerebral, ya su sistema nervioso cerebral, su sistema nervioso central, ya está enfermo, ya pierde la memoria, empiezan con delirios paranoicos, con síntomas físicos como taquicardia; aquí he tenido jóvenes de 17 años con síndrome de abstinencia y que empezaron a los 12 años y que los vi a los 12 años, ya no regresaron, cuando hoy ya tienen 17 años ya no hay remedio”, expresó.