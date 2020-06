Son papás muy ‘animados: pasa un ‘padre’ domingo con estas películas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Conoce a los papás de las películas animadas que inspiran por sus lecciones o por su dosis de diversión en este listado especial por el Día del Padre.



Bob Parr



Los Increíbles (2004)



En su juventud, Bob Parr era conocido como Mr. Increíble, un superhéroe con gran fuerza que tuvo que adoptar una identidad civil para llevar una vida normal con sus tres hijos. En la secuela, él tiene que hacerse cargo de sus hijos, mientras su esposa Helen tiene que liderar una campaña para que los superhéroes regresen.



La primera ganó dos Oscar, y la segunda fue nominada como Mejor Película de Animación. En ambas, muestra la difícil, pero reconfortante tarea encabezar una familia especial.



Mufasa



El Rey León (1994)



Mufasa dirige con entereza la sabana africana donde Simba, un pequeño león que es el heredero del trono, es víctima de su tío Scar, quien lo exilia tras la muerte de su padre. En la película de Disney, Mufasa es visto por primera vez durante la inauguración del Círculo de la Vida, sobre la Roca del Rey.



Fue aclamada por la crítica y recibió varios reconocimientos, entre ellos: dos Oscar, tres Globos de Oro y tres premios Annie. Además, la banda sonora, que fue premiada en La Academia, cuenta con joyas como Can You Feel the Love Tonight, de Elton John.



Marlin



Buscando a Nemo (2003)



Marlin, un cuadrado pez payaso, emprende una intensa búsqueda en compañía de Dory para recuperar a su hijo Nemo, quien fue capturado en un arrecife australiano y va a parar a la pecera de la oficina de un dentista de Sidney.



Esta ha sido una de las cintas más aclamadas, tanto en las entregas de premios como los Oscares como en importantes festivales como el de Toronto.



General Johansen



Klaus (2019)



El general Johansen, responsable del servicio de correos, tras ver que su hijo Jesper es un junior incapaz de responsabilizarse, decide mandarlo a Smeerenburg, un pueblo ubicado en una remota isla del círculo polar ártico, para abrir una oficina de correos, donde aprenderá una importante lección.



A pesar de ser un cuento de Navidad es atemporal por las lecciones que tiene, mensajes que la llevaron a ser reconocida en los Bafta y en los Annie, donde se llevó siete preseas, incluyendo Mejor Película y Dirección.



Shrek



Shrek Felices para Siempre (2010)



Tras su boda con Fiona, la familia crece y ahora Shrek tendrá que cuidar a sus trillizos, pero es embaucado al firmar un pacto con el afable Rumpelstiltskin. De pronto, Shrek se encuentra en una retorcida versión de Muy Muy Lejano.



Estuvo nominada a los Annie y aunque no se llevó la presea y no fue tan aplaudida como la primera entrega, la crítica la recibió bien. Además, en el soundtrack podrás escuchar Top of the World, de The Carpenters; Hello, de Lionel Richie y Sure Shot, de Beastie Boys.



Django



Ratatouille (2007)



Remy es una simpática rata que sueña con convertirse en un gran chef a pesar de la oposición de su familia; el destino lo lleva al reconocido restaurante Gusteau. Al verse en problemas, su papá Django, le demostrará que la familia está antes que cualquier prejuicio.



“Brad Bird y Pixar retoman el encanto y la imaginación ganadora de los clásicos de animación de Disney”, así es como The Hollywood Reporter describe a este filme ganador de un Oscar, un Globo de Oro, un Bafta y nueve Annie. En la versión en español las voces son de los también padre e hijo: Héctor Bonilla (Django) y Sergio Bonilla (Remy).



Gru



Mi Villano Favorito (2010)



Gru es un malvado que planea robar la Luna con ayuda de los minions, pero tres niñas huérfanas a las que tendrá que cuidar temporalmente le mostrarán el significado de la bondad y de ser padre.



Es una cinta multipremiada que cuenta con la voz de Steve Carell en su versión en inglés y de Andrés Bustamante para el doblaje en español. Además, la voz de los minions son de los directores: Pierre Coffin y Chris Renaud.



