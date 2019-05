Son repatriados 95% de los menores migrantes

El 95% de los menores migrantes que llegan a la frontera de Coahuila con los Estados Unidos sin acompañamiento, son repatriados por las autoridades migratorias en coordinación con instancias estatales como la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia.De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Migración (IMN), en lo que va del año se ha registrado el rescate de 350 menores migrantes no acompañados, de los cuales solo 20 menores lograron obtener una visa humanitaria para tener una estancia legal en el país, sin embargo quedaron a cargo de instituciones como la Pronnif y el DIF.Tan sólo con la llegada de la caravana migrante a Piedras Negras, arribaron 70 menores no acompañados, la mayoría de entre 15 y 17 años, sin embargo, también viajaban niños de entre 8 y 13 años.Las autoridades de Migración reportaron que a pesar que disminuyó el flujo de menores migrantes no acompañados, la cifra de rescates en lo que va del año es de 350 niños que viajan solos desde Centroamérica hacia los Estados Unidos.