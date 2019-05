‘Soñaba con volver’

Saltillo, Coah.- José Manuel Rodríguez dejó el Parque Madero en el 2015 en una salida sorpresiva tras 10 años con los Saraperos de Saltillo; hoy la ley de atracción trajo de vuelta al casaca 13 a la casa que lo vio nacer como pelotero en Liga Mexicana, uno de los últimos líderes del Sarape en la era moderna.“Me siento muy emocionado de regresar, era algo que soñaba, escuchar a la gente, las porras, siempre quise volver aquí, fueron 10 años de muchas experiencias, de muchas cosas que quería volver a vivir”, dijo.Circunstancias ajenas a sus deseos fueron el factor que lo llevaron a salir del Sarape con destino a Puebla; si bien deja en claro que son cosas del beisbol, también señala que en aquel 2015 se vivió una situación donde tuvo que defenderse; las vueltas del diamante lo vuelven a poner en el lugar del que nunca quiso salir.“Son cosas del beisbol, tuve buenos tiempos en Puebla, una gran temporada en Monclova y ahora en Tigres; en aquella ocasión estuve en una situación que me tuve que defender pero siempre pensé que iba a regresar”, describió.El inicio del “Manny” no ha sido el esperado en este 2019, y más cuando llega tras ser Jugador Más Valioso y campeón en la Liga Mexicana de Beisbol; el segunda base guasavense atañe a la mala fortuna, ya que se siente en virtud de facultades para aportar su experiencia a la ofensiva verde.“Los números no mienten pero no refleja el cómo me siento físicamente, he tenido mala suerte pero me siento al cien por ciento, vengo a aportar al equipo y seguro van a mejorar las cosas”.Un “Manny” Rodríguez que está cerca de convertirse en el segundo con más dobletes en la historia de Saraperos, que puede llegar a mil hits con la casaca verde, entre otros records individuales; el 13 está de vuelta y sueña con ver su número en los muros de la fama del Madero.