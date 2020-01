Sonorenses llegan a final de proyecto de la NASA

Estados Unidos.- Luego de un arduo año de investigaciones en laboratorios de desarrollo de tecnología, estudiante del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), diseñaron un sistema para reducir el cableado en aviones, para aligerar la carga en los mismos.



El proyecto estudiantil "Vuela sin Cableado" (Fly by Wireless), es uno de los 36 equipos finalistas en el Desafío Internacional de Aplicaciones Espaciales de la NASA; el jurado dará conocer a seis ganadores en enero de 2020.







Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública felicitó a los creadores del dispositivo tecnológico que afirmó modificará la industria aérea global.



Son capaces de atraer la mirada de científicos de la NASA y la atención de los empresarios de diversos sectores de negocios”.



En total compitieron 3 mil 500 equipos de 230 sedes de 80 países, 2 mil 16 equipos nominados y 36 finalistas, entre los que los estudiantes sonorenses son los únicos representantes de México que lograron acceder a dicha instancia.



Ellos integran al equipo Helios Aerodesign:



Ricardo Manuel Moreno Bracamonte, Esteban Astorga Modesto, Luis Esteban Chávez Arvizu, Jesús Alfonso Castillo Prado, Víctor Alain Sandoval Palomera, Hiram Alexis y Elvis Fabián Gastélum Galaviz, Iván Antonio Gutiérrez González, además de José Alejandro Ortiz Gastélum del Campus Hermosillo del Instituto Tecnológico de Monterrey, integran el equipo mexicano Helios Aerodesign que compite en la categoría To The Stars.



Enrique Fernández Fassnacht, director del TecNM, se dijo orgulloso de ellos al definirlos como "los protagonistas del cambio tecnológico en nuestro país".







Helios Aerodesign, conformado por estudiantes de primer semestre de Ingeniería Aeronáutica y Mecatrónica, entregó su proyecto a la plataforma de la NASA donde científicos calificarán a los finalistas que representan a México, Irlanda, Ucrania, Argentina y Brasil.



Representando al equipo, Ricardo Moreno Bracamonte declaró que "estamos seguros de que llegamos muy alto y queremos llegar a la NASA para ver de cerca el lanzamiento de un cohete (premio a los primeros lugares)".



Añade que con el proyecto eliminarán 30 por ciento del peso de modelos como el A380 gracias a su exhaustiva investigación, sin poner en riesgo la seguridad de los pasajeros.



El dispositivo desarrollado tomó como base el avión PC7 (Pilatus) que donó la Fuerza Aérea Mexicana al TecNM; en esta aeronave logramos reducir 50 kilos de una tonelada del peso total del aparato, ello nos llevó a demostrar que el objetivo del equipo es el correcto".



Por su parte, Luis Ibarra Reyna, asesor del proyecto, destaca la importancia que tiene que desde el primer semestre estudiantes se envuelvan en proyectos de alto impacto para allí demostrar su talento e iniciativa.