Sonríen ‘olvidados’ entre carencias en la colonia San Juan

“Nos tienen en el olvido acá, por eso le dicen San Juan del Olvido, porque no hay servicios, nada de drenaje, nada de nada”, declara María Antonia, de 47 años.

“Nos la estamos pasando muy difícil por esta pandemia, porque no hay trabajo y luego uno ni puede salir”.

Latiene fachada rural, las calles son de terracería, entre sus casas se ven paseando gallinas o caballos. Las calles no tienen nombre, se distinguen por número de manzana y lote. El agua, la electricidad y el gas no están entubados; drenaje no hay; los baños descargan en fosas.El esposo de María Antonia trabaja en la construcción, pero debido a la contingencia ha estado sacando; esta familia vive de lo que sus hermanos, cuñadas o hijas le llevan de vez en cuando.No todo es dificultad por contingencia, muchos de los padecimientos en esta colonia ya estaban antes de la pandemia. La colonia San Juan es a donde estos platillos de picadillo con papa, arroz y frijoles llegaron a través de, para amortiguar el hambre.Que el contribuyente de estos alimentos sepa que estas charolas de comida han sacado sonrisas y bendiciones.