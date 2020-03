Sophie Trudeau da positivo a coronavirus

Escuchar Nota

Canadá.- Luego de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su esposa Sophie Trudeau, decidieran aislarse ante la crisis por el coronavirus y al ella presentar síntomas de resfriado, la cadena CBC News de ese país reportó que ésta dio positivo a la prueba de Covid-19.



De acuerdo con el reporte, Sophie se someterá a un aislamiento de 14 días junto con el primer ministro, como medida de precaución y siguiendo las recomendaciones de sus doctores.



Hasta el momento el funcionario no ha presentado síntomas y se encuentra en buen estado de salud, por lo que no se le harán pruebas.



Asimismo, los médicos de ambos afirman que no existe ningún riesgo para aquellas personas que estuvieron en contacto con Trudeau y Sophie recientemente.