Sopla las velas de su pastel Leidy

Acuña, Coah.- De una forma muy alegre y divertida Leidy Juárez Castillo recibió un año más en su vida, motivo por el cual amigos y familiares no pudieron perderse un acontecimiento como este en la vida de Leidy.



La compañía de sus padres María de los Ángeles y Jorge Juárez no pudieron perderse un cumpleaños más en la vida de su hija, quien se encontraba de manteles largos por un aniversario más de su natalicio, en donde los buenos deseos y apoyo incondicional de sus padres no fue la excepción.



El mejor momento fue cuando todos se reunieron para entonar Las Mañanitas para Leidy en señal de cariño y aprecio, ya que no todos los días se puede celebrar el sumar una vela más a su pastel de cumpleaños.