Soportó por amor 6 meses de maltrato

Familiares de Georgina Ortiz Ramírez, la mujer asesinada a cuchilladas por su pareja Alfredo Oviedo Vázquez alias “La Cebolla”, exigieron justicia y un castigo ejemplar para el feminicida.Alfredo Oviedo Vázquez, cuatro días antes del asesinato ocurrido la noche del jueves, había sido denunciado por agresión y amenazas de muerte hacia la madre de familia.Osiel Emanuel Juárez Ramírez, hermano de la víctima, informó que la mañana de ayer acudieron al Ministerio Público a interponer la denuncia en contra de Alfredo Oviedo, por darle muerte a su hermana que dejó en la orfandad a 4 pequeños, un niño de dos años y tres niñas de 4, 10 y 13 años.“Ya la había amenazado de muerte pero mi hermana no pensó que le fuera a hacer eso”, dijo Osiel Emanuel, hermano de la víctima.Los restos de Georgina fueron velados en el hogar materno en la colonia Tierra y Libertad, ubicada en el sector Oriente de Monclova.“Lo que queremos es que pague lo que le hizo, porque mi hermana no se merecía esto; yo creo que ninguna persona se merece terminar así como lo hizo mi hermana, por eso queremos justicia que para mi sería hacerle lo mismo que le hizo a mi hermana, pero lamentablemente no se puede, qué más nos queda que lo encierren para siempre”, dijo el joven.Mencionó que con la muerte de su hermana se acabaron seis meses de agresiones de parte de Alfredo Oviedo hacia la madre de familia de 32 años de edad, que llevaba más de 10 años de vivir en la colonia Colinas de Santiago donde hace un año y medio había comenzado un negocio de tortillas de harina.Dijo que fue apenas hace seis meses que Georgina se juntó con Alfredo Oviedo, quien trabajaba ocasionalmente en la obra, pero la mayoría de las veces no hacía nada y era su hermana quien lo mantenía.Osiel dijo que sólo una ocasión convivió con Alfredo Oviedo, que fue la noche del 24 de diciembre pasado.“Desde que lo vi no me pareció, le dijimos a mi hermana que esa persona no se veía buena persona, pero ella no quiso entender y siguió con él”, dijo.“Ya habíamos tenido una bronca hace como mes y medio porque la quiso golpear, mi hermana en esa ocasión se pudo escapar de él, se fue para mi casa; yo antes vivía en Colinas entonces fuimos, llevamos la patrulla, lo agarraron, y al siguiente día fue mi mamá, mi cuñada y mi hermana a sacar las cosas porque se iban a separar, pero resulta que Alfredo va drogado no sé con qué y empieza a insultarlos, a agredirlos, también esa ocasión traía un cuchillo”, dijo.Mencionó que esa ocasión llegó su otro cuñado y se empezaron a pelear.“Llegué yo y casi lo arrollo con un taxi que traía y ahí paró la bronca, él se fue y nosotros nos trajimos a mi hermana pero ella no nos hizo caso y como a la semana se regresó diciendo que no se iba a juntar con él, sino que allá tenía su negocio en Colinas y resulta que se juntó otra vez con él y nada más para esto”, lamentó.Mencionó que a raíz del problema él prefirió cambiarse a vivir al sector oriente, pero pese a sus consejos su hermana no les hizo caso y siguió con Alfredo.“Ella nos decía que estaba bien con él, que lo quería mucho y él a ella, pero las niñas nos decían que no, que siempre andaba tomado o drogado pero ella nos decía que eran mentiras y la verdad las niñas tenían razón, ya ve lo que pasó”, dijo.La falta de atención que brinda el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres a quienes acuden a solicitar apoyo, es lo que ha causado que algunos hombres continúen golpeando salvajemente a sus esposas y que estos casos terminen en una tragedia.Pedro Magaña, regidor, dijo que él vivió en carne propia la poca atención que brindan a las mujeres, pues él mismo llevó a la dependencia a Aracely, otra víctima de violencia, cuando su pareja la golpeó, sin embargo, sólo le tomaron la declaración y no le dieron un lugar dónde refugiarse, por lo que regresó a su jacal, a donde el hombre regresó, la golpeó de nuevo y atentó otra vez contra su vida, cansada de tanto sufrimiento.Magaña destacó que este tipo de situaciones hacen que las mujeres se desanimen e incluso que algunas ni siquiera intenten denunciar a sus parejas, pues finalmente no les hacen nada y ellas terminan regresando al mismo lugar donde saben que tienen al menos un techo dónde dormir con sus hijos, aún cuando tengan que soportar la violencia.“Fui al Centro de Justicia, me dijeron que llevara a Aracely, quien fue golpeada por su pareja y uno confía, luego le mandé un mensaje para ver si le habían dado un lugar para quedarse o una protección pues su pareja le había hecho mucho daño y ella estaba sola, pero no me quisieron decir nada y después supe que ella regresó a su casa sola y nuevamente fue atacada”, señaló.El funcionario resaltó la tragedia ocurrida en Colinas de Santiago, donde una mujer fue asesinada por su marido al cual ya había denunciado en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, pero a ella tampoco le brindaron una buena atención y lamentablemente el sujeto la mató.Por ello, resaltó que no puede continuar esta situación ya que las mujeres que son violentadas deben recibir apoyo completo, es decir recibir terapias psicológicas, un taller de autoempleo, un sitio seguro dónde puedan descansar para poder seguir adelante.Osiel mencionó que el pasado 21 de marzo, Alfredo golpeó a su hermana y lo encerraron en la cárcel, pero a los tres días lo soltaron y aunque le pusieron órdenes de restricción de nada sirvió porque como quiera asesinó a su hermana.“Yo pienso que la rondó porque no había nadie en ese momento, él sabía a qué hora cerraba el negocio, esperó a que se fueran las trabajadoras, que se quedara sola, llegó, le hizo lo que quiso y se fue, nadie la pudo ayudar”, comentó.“A mi me hablaron alrededor de las 10 de la noche, yo estaba en mi casa en el oriente; me habló mi otra hermana diciéndome que Alfredo había acuchillado a mi hermana, de volada me cambié, le dije a mi esposa que se cambiara, agarramos el carro, vine la dejé aquí con mamá y me fui con un sobrino; cuando llego ya estaban la patrullas, la ambulancia y todo con cinta, ya no se podía hacer nada, ya no la pude ver, cuando yo llegué nada más vi a las niñas más grandes, los más chiquitos no los vi, no sé quién los tendría, yo por la noticia me sentí mal y me llevaron al seguro y ya cuando me sentí bien ya estaban en la funeraria y de ahí nos venimos para acá”, comentó.A Georgina Ortiz le sobreviven además de sus cuatro hijos, su mamá María Ascensión Ramírez Salvatierra y sus hermanos Yesenia Sarahí, Susana Jazmín, Diana Laura y Osiel Emanuel Juárez Ramírez.El cuerpo de Georgina les fue entregado a la 1:30 de la tarde de ayer, lo velaron durante la tarde y noche y por la madrugada de este viernes, y al mediodía será llevada al lugar donde Alfredo ya no podrá violentarla, el panteón. Su última morada será el cementerio Sagrado Corazón de Estancias.Diana Salazar, presidenta y fundadora del Centro de Recuperación Integral para Adolescentes y Adultos RIAA, A.C, cuestionó los resultados de dependencias como el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres ante hechos como el feminicidio de la colonia Colinas de Santiago.“Las instancias que están para apoyar como el Centro de Empoderamiento, la verdad qué tristeza, nada más trabajan con estadísticas, para ellos nada más eres un número más y nada más, para mandarte a un refugio es un show”, dijo Salazar, quien mencionó que en su fundación en lo que va de 2019 ha atendido a 19 mujeres que sufren violencia, sin embargo, el 80% siempre regresa con su pareja, pues no hay amor más grande que el de su verdugo incluso sobre el de sus hijos, padres y el amor propio”, dijoLa violencia contra la mujer es cada vez más fuerte, pues se tiene muy poco apoyo por parte de las instituciones e incluso de sus mismos familiares, aseguró Yajaira Durán, líder de Mujeres en Movimiento.Resaltó que lamentablemente ella vivió en carne propia la violencia intrafamiliar y la falta de apoyo de las autoridades y familiares.“Fui y denuncié, pero las autoridades sólo hicieron que mi ex esposo me pidiera perdón y ya ahí acabó su labor, él me siguió maltratando hasta que decidí salirme de la casa donde vivía y me fui a casa de mi abuelita un tiempo, pues fue la única que me resguardó, hay otros familiares que te ven como arrimada”, lamentó