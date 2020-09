Soprano que llamó ‘estúpidas’ a medidas contra el Covid-19, da positivo al virus

Escuchar Nota

"Quiero compartirles que he dado positivo a Covid-19 y estoy en el hospital para recibir tratamiento médico. Estoy bien, pero también tengo neumonía relacionada con Covid, por lo que necesito supervisión médica. Por supuesto, sabía que siempre existiría el riesgo de que me infectara, pero no me arrepiento de volver a actuar porque creo firmemente que necesitamos cultura, ahora como siempre", dijo.



Y añadió: "Se espera que me recupere por completo gracias a la maravillosa atención que estoy recibiendo. Estamos muy, muy agradecidos de que Yusif y Tiago (esposo e hijo) hayan dado negativo en las pruebas del virus. Yusif ha dado positivo en anticuerpos, lo que me hace muy feliz. Gracias a todos por los buenos deseos y el continuo apoyo".



, el primer teatro en Alemania y uno de los primeros en Europa, que ofreció un concierto con público.Incluso llamó "estúpidas" a las medidas y utilizó las etiquetasHace unos días se informó que tras permanecer cerrado el Teatro Bolshoi por las medidas sanitarias, reabrió sus puertas el pasado 6 de septiembre para ofrecer funciones de "Don Carlo" de Verdi. Tres días después, el bajo Ildar Abdrazakov, quien interpretaba el rol de Felipe II, anunció en sus redes sociales que después de la segunda función se sintió mal, se hizo la prueba y dio positivo a Covid-19.De acuerdo con el sitio, debido al contagio del bajo, la cantante rusa Anna Netrebko, quien compartía créditos con Abdrazakov se había tenido que aislar, pero en ese momento aclaró que no era positiva al virus.Además de "Don Carlo", tampoco el 18 de septiembre podrá interpretar a Tatiana en "Evgeny Onegin" dirigida por Mikhail Tatarnikov en el Marisnkij de San Petersburgo.En las últimas semanas el mundo de la ópera ha tenido que enfrentar los retos de la pandemia de coronavirus, pues, tras la reactivación de las casas de ópera en diversos países, con un aforo reducido, se han registrado contagios entre el público y entre los artistas.El más reciente es el caso de la Universidad Privada de la Ciudad de Viena (MUK) en el Teatro de Gumpendorfer Straße (TAG), en donde ya se han registrado 46 positivos a Covid-19, tras la función de "La viuda alegre". Esta situación tuvo repercusión en la Ópera Estatal de Viena, pues uno de sus miembros del Estudio, salió positivo tras acudir a esa función.