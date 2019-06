Soria deja legado monclovense en MLB

Luego de convertirse en el pitcher mexicano con más partidos lanzados en la historia de Grandes Ligas, al sumar su aparición 674 la noche del pasado martes, el monclovense Joakim Soria concedió una entrevista exclusiva para Periódico Zócalo, en donde habló sobre lo que significó para él implantar un nuevo récord en MLB y, con este, llegar a tres marcas de por vida en el libro de los números del mejor beisbol.Joakim Soria superó la marca de Dennis Reyes que hizo su última aparición en el 2011 y lo hizo al entrar en relevo ante los Cardenales de San Luis vistiendo la franela de los Medias Rojas de Boston.Una nueva marca has superado Joakim, ¿Cómo te sientes?“Muy contento y doy muchas gracias a Dios por permitirme el estar todo este tiempo en Grandes Ligas y seguir haciendo buenos números y dejando huella en el mejor beisbol como mexicano y como monclovense, es una gran satisfacción para mí y para mi familia”.¿Qué sentiste cuando fuiste llamado del bullpen?“Sabía que estaba a una salida de implantar un nuevo récord pero en ese momento no pensé en eso, traté de concentrarme en lo que tenía que hacer, gracias a Dios se me dieron las cosas y todo salió muy bien”.¿A quién le dedicas este nuevo récord?“A mi esposa, a mis hijos, a mi familia que está en México, a todas las personas que siempre creyeron en mí y que me siguen día a día, y sobre todo a la gente de mi tierra de Monclova y Frontera.Hemos visto que tuviste una salida de abridor ¿Cómo te sentiste en este rol”.“Bien, muy bien, es algo que no desconozco, de niño fui abridor y cuando subí al beisbol profesional mi rol era ese, incluso lancé un juego perfecto en mi carrera (con Yaquis de Obregón en la Liga del Pacífico) que fue el que me catapultó para Grandes Ligas y pues lo mismo que he hablado con el manager, yo estoy para ayudar a mi equipo donde se me requiera, salgo y salgo a hacer las cosas bien”.¿Qué sigue para Joakim Soria?“Ahorita tengo un contrato por dos años con Atléticos este año y el que sigue y de ahí vamos a esperar qué se nos presenta, de eso mi agente se encarga en su momento, ahorita sólo me queda seguir trabajando, mantenerme sano y esperar las bendiciones de Dios”.-¿Cuál sería tu mensaje para los jóvenes que apenas inician en el beisbol?“Que se esfuercen cada día por dar lo mejor que tengan, que se sigan preparando y aprovechen las oportunidades que se les presentan, hoy en día las organizaciones tienen buenas oportunidades”, finalizó el apodado “Monclova Power”.Joakim Soria ha llegado a tres récords en el beisbol de las Grandes Ligas como son el de salvamentos con 220, el de más apariciones con 674 y el tercero, que si bien no ha sido muy mencionado en México, en Grandes Ligas sí lo reconocen, como es el de Game Finish (más juegos finalizados) con 397; además que estas marcas el mexicano las seguirá extendiendo cada vez que registre una aparición en un juego.