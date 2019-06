Sorprende a científicos volver a encontrar metano en Marte

La NASA anunció que Curiosity detectó de nuevo metano en Marte, gas que puede ser emitido por microbios, pero también por las interacciones entre las rocas y el agua.El minilaboratorio químico que tiene el robot, denominado SAM, encontró una concentración de metano de 21 partes por mil millones de unidades, señaló la agencia en un comunicado, lo que representa un resultado sorprendente.Paul Mahaffy, principal investigador de la NASA para el SAM, sostuvo que con las mediciones actuales no tenemos manera de decir si el metano es de origen biológico, geológico, antiguo o moderno.El asunto del metano fascina a los científicos del espacio, porque su presencia puede indicar un signo de vida.Curiosity, que se desplaza sobre Marte desde 2012, ha detectado metano varias veces. La sonda espacial europea Mars Express, en órbita marciana desde 2003, fue la primera en hacerlo, pero nunca en ese nivel, alrededor de tres veces más alto de lo que se había registrado.Sin embargo aún hay un misterio que los científicos aún no han resuelto: la sonda europea Orbitador de Traza de Gas, lanzada en 2016 con instrumentos más avanzados, todavía no ha detectado nada.“Combinar las observaciones realizadas desde la superficie y en órbita podría ayudar a los científicos a localizar las fuentes de gas en el planeta y comprender cuánto tiempo permanece en la atmósfera marciana. Esto podría explicar por qué las mediciones de metano de la Orbitador de Traza de Gas y del Curiositydifieren tanto”, concluye la NASA.La primera posibilidad real de que la vida se desarrollara en Marte ocurrió hace 4 mil 480 millones de años, cuando gigantescos meteoritos que inhibían la vida dejaron de golpear el planeta rojo, según investigadores de la Universidad de Western OntarioEl hallazgo, descrito en un estudio publicado en Nature Geosciences, no sólo aclara las posibilidades para el vecino más cercano de la Tierra, sino también pueden restablecer la línea de tiempo para la vida en nuestro planeta hogar.Los impactos de meteoritos gigantes en Marte podrían haber acelerado la liberación de las aguas tempranas desde el interior del planeta preparando el escenario para las reacciones de formación de vida, explicó Desmond Moser.Este profesor de geografía y ciencias de la Tierra precisó que se sabe que la cantidad y el tamaño de esos impactos en Marte y la Tierra disminuyeron de forma gradual después de que se formaron los planetas. Con el tiempo, se hicieron pequeños y poco frecuentes como para que las condiciones cercanas a la superficie pudieran permitir el desarrollo de la vida. Sin embargo, el tema de cuándo terminó el bombardeo de meteoritos se ha debatido durante mucho tiempo.Se ha propuesto que hubo una fase tardía de bombardeo de ambos planetas que terminó hace unos 3 mil 800 millones de años.Para el estudio, Moser y su equipo analizaron los granos minerales más antiguos conocidos de meteoritos que se cree que se originaron en Marte. Grabados a niveles atómicos, casi no han cambiado, ya que se cristalizaron cerca de la superficie del planeta rojo.En comparación, el análisis de las áreas impactadas en la Tierra y su Luna muestra que más de 80 por ciento de los granos estudiados contenían características asociadas con los impactos, como la exposición a presiones y temperaturas intensas.Los análisis de las muestras de la Tierra, Marte y la Luna, que se efectuaron en el laboratorio de fase de accesorios y circonitas único de Western, dirigido por Moser.Los resultados sugieren que el fuerte bombardeo de Marte terminó antes de que se formaran los minerales analizados, lo que significa que la superficie marciana se habría convertido en habitable para cuando se cree que el agua era abundante allí. Para entonces, el agua también estaba presente en la Tierra.