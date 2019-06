Sorprende a novio en cine con otra mujer y lo exhibe

Una joven hizo pública la supuesta infidelidad por parte de su pareja, misma que en una conversación de WhatsApp manda fotografías para evidenciarlo, mientras que él intenta explicarle que no es lo que parece.El hombre le aseguró, según aparece en el chat, que estaba en su casa, momento antes de que fuera fotografiado en el lugar comprando palomitas y entrando a la sala aparentemente de un cine de Nuevo Laredo, Tamaulipas.Fue ahí cuando el novio cambio su versión, argumentando que la reunión fue en parejas, pero que él iba solo.La chica realizó una publicación en redes sociales escribiendo el siguiente texto:"Una vez mas Dios me pone y quita una prueba mas en el camino....ahi esta el que decia ser “El amor de mi vida”! ya no me pregunten el porque no esta contigo...lo bueno es que estava en su casa acostado! por su atencion GRACIAS!! porque tengo mas huevos que tu y para verte la cara de PENDEJO nomas YO!!Dejenme le agrego tantio....Lo peor esque aun se veia en un futuro conmigo palabras que salieron de el ayer 06/25/19, que me amaba tanto y sin mi no se veia. Amigas solo sigan su instinto de mujer que nunca les va a fallar como a mi. Solo faltan pruebas para comprobarlo y que mas quiero que estas que mi propio hermano lo vio con sus propios ojos! Tantito peor que pensava darle la green card que tuviera como todo veracruzano el sueño Americano! No se dejen engañar porque les bajen la luna el sol y las estrellas!Thank You NEXT!!"El post ha logrado miles de reacciones y cientos de compartidos en Facebook.Con información de Telediario