Sorprende Brady en Abierto de EU; elimina a la campeona

Ciudad de México.- Una poderosa derecha instaló a la joven estadunidense Jennifer Brady a Cuartos de Final del Abierto de Estados Unidos, la primera vez que llega a esta instancia en un Grand Slam.



La 41 del mundo de la WTA venció por 6-1 y 6-4 a la triple campeona de Grand Slam en el Louis Armstrong Stadium.







En el primer set Brady tuvo el control, para el segundo parcial Kerber se vio mejor en los rallies largos especialmente en el octavo juego que duró 10 minutos y 35 segundos. La alemana iba abajo 4-3 y logró empatar 4-4 en un game muy competitivo.



“Se siente bien, me siento feliz. Me sentí frustrada por tener dolor en la pierna izquierda. Ella es una gran jugadora.



“He trabajado mucho con mi entrenador y mi fisiatra para estar bien físicamente esta temporada, he jugando un tenis muy fuerte y ofensivo”, declaró Brady en la pista.



Ahora espera a la ganadora entre Yulia Putintseva y Petra Martic.