Sorprende Diablos de visita en Morelia

Revive el resumen de los mejores momentos del enfrentamiento entre Monarcas Morelia y Diablos Rojos en el primer encuentro de la #Jornada1 #Clausura2020#LigaBBVAMX #SienteTuLiga pic.twitter.com/8bvdMs2kGx — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 11, 2020

La Monarquía no pudo mantener el buen paso que logró el semestre de la mano de Pablo Guede y sucumbió 1-0 ante unos Diablos que lucieron en el regreso de José Manuel de la Torre.El cuadro purépecha, que llegó a las Semifinales del Apertura 2019, mostró pocas variantes a la ofensiva por lo que no pudo venir de atrás para rescatar la igualada en el Morelos.El primer tiempo fue para el olvido, con pocas llegadas en ambas áreas, hasta que llegó un error en el medio campo de los de casa que le abrió la puerta al Toluca para la victoria.Al 37', Luis Ángel Mendoza quiso retrasar el esférico pero no hizo un buen contacto y dejó solo a Emmanuel Gigliotti frente al arquero para que, después de dejar tirado al guardameta, colocara sin problema el 1-0.En el complemento, el Morelia se hizo del esférico y por poco logra la igualada, pero se topó con los palos que le negaron el gol hasta en par de ocasiones.Un minuto después de una doble atajada de Sebastián Sosa que mantuvo la esperanza rojiamarilla, llegó la primera de peligro para la Monarquía al 57' con una media vuelta de Miguel Sansores que fue enviada de milagro a tiro de esquina por la zaga, pues Alfredo Talavera ya estaba fuera de la jugada.Al 71', Fernando Aristeguieta, quien entró de cambio, mandó el esférico a la base del poste de los Diablos tras una escapada; seis minutos más tarde, Julio Ortiz, en un cobro de tiro de esquina, ganó por aire pero puso el balón en el travesaño, la última jugada que inquietó a la zaga escarlata.