Sorprende hallazgo de fraccionamiento fantasma en Nuevo León

, pero con avances de construcción ubicado sobre la Avenida Pablo Livas en Guadalupe se convirtió en noticia.Usuarios de redes sociales reportaron el hallazgo de lo que parece ser una construcción en obra gris de la cual no se tenían datos registrados desde hace años.La colonia en obra gris, está ubicada entre las colonias Paseo de Guadalupe, Xochimilco y Jardines de Xochimilco., específicamente Yugoslavia y Croacia, donde se avistan algunas construcciones.La sorpresa, es que parte del terreno físico que estaba destinado para la construcción del fraccionamiento, luce con maleza arbustos y prácticamente ahora sepultó las casas ya construidas en el fraccionamiento.En el video dado a conocer por un fotógrafo de la ciudad llamado Luis López, se puede apreciar a través de tomas aéreas, la situación actual de lo que fue fue planeado para convertirse en un fraccionamiento habitacional.En la narración por parte de Luis López,, incluso algunas de las construcciones más avanzadas han comenzado a desmoronarse por sí solas.Algunas de las hipótesis formuladas por usuarios en redes sociales apuntan a que el fraccionamiento pertenecía a la extinta constructora "Casas GEO", otras mencionan que la construcción era realizada por un capo delictivo, y tras su detención, la obra no pudo terminarse.Al momento, las autoridades del municipio no se han pronunciado al respecto, los vecinos y usuarios de redes han manifestado que se vigile la zona, con el fin de evitar el deterioro y el peligro por la maleza, pues se observa, se ha convertido en el basurero de las colonias vecinas.De igual manera con estas acciones, se busca también evitar que la zona se convierta en delictiva, pues comentarios en el video por parte de los vecinos argumentan que la delincuencia no les ha dado tregua y que por el tamaño de la maleza es muy fácil escabullirse para los ladrones entre ella.